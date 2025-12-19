El parque de Sevilla perfecto para los amantes del deporte: con 32 hectáreas de caminos, zonas verdes y estanques

Sevilla cuenta con una amplia variedad de parques y zonas verdes que se han convertido en un respiro de naturaleza en mitad del ruido de la ciudad. Es lo que ocurre con un parque situado en el distrito Cerro-Amate de la capital hispalense que cuenta con gran variedad de senderos, estanques y plazas perfectas para el paseo y el deporte al aire libre.

Este enclave compuesto por 32 hectáreas repletas de todo tipo de árboles, vegetación e instalaciones es el Parque Amate, un paraje urbano que abrió sus puertas por primera vez en 1987.

Su construcción ya estaba prevista en el Plan General de Ordenación Urbana de 1962, pero su inauguración oficial se retrasó hasta 1987 por complicaciones administrativas, tardanza en la redacción del proyecto y problemas de ejecución.

El Parque Amate: uno de los más grandes de Sevilla

Sin embargo, en estos casi 40 años de vida que ya aglutina, el Parque Amate se ha convertido no solo en uno de los más extensos de la capital, sino de los más apreciados y visitados por los sevillanos y visitantes por su hermosa y variada vegetación, y las opciones de ocio, deporte y calma que ofrece su interior.

Amate como reserva botánica / Francisco García Paños

Así, este parque cuenta con diversas instalaciones deportivas y recreativas ideales para los deportistas, así como diversos caminos que atraviesan casi en su totalidad las 32 hectáreas del parque y que parten de su plaza semicircular, que es el eje central del paraje.

Estanques, fuentes y paseos en este parque de Sevilla

Además, en este enclave también se puede encontrar un enorme estanque y una fuente ornamental, así como amplias praderas y árboles dispuestos a modo de bóveda que ofrecen un agradable paseo apto para toda la familia.

De igual modo, los visitantes del Parque Amate pueden disfrutar de varias plazas y zonas de juegos infantiles con atracciones para los niños de todas las edades.

El Parque Amate, un lugar lleno de árboles y zonas verdes

Pero si un aspecto destaca sobre los demás es su amplia riqueza vegetal, con gran variedad de especies arbóreas presentes en el parque.

Entre ellas destacan las adelfas, encinas, olivos, cipreses, acacias australianas, buganvillas, manzanos de flor, jaboneros de China, olmos, cipreses y árboles del fuego.

Una extensa vida natural que convierte este parque de Sevilla en uno de los más hermosos y admirados de la capital, y en el destino perfecto para los amantes del deporte, el aire libre y el ocio en familia.