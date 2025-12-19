El plan perfecto para esta Navidad está a 20 minutos de Sevilla: un mercadillo con artesanía, actuaciones y decoración

Con la Navidad cada vez más cerca de celebrarse, la búsqueda de opciones de ocio navideño que realizar en Sevilla se ha convertido en una de las principales medidas realizadas por sevillanos y visitantes. Y entre todas las posibilidades, destaca un plan de Navidad perfecto para estas fechas y ubicado a apenas 20 minutos de la capital.

Esta actividad es 'Navidad en el Cortijo', una iniciativa dedicada a toda la población e ideal para hacer en familia que se celebra en Torre de la Reina, perteneciente al municipio sevillano de Guillena.

Entrada gratuita para disfrutar de la Navidad en Sevilla

Este evento se celebrará desde este viernes hasta el domingo 14 de diciembre. Su entrada será completamente gratuita, aunque será necesario retirar las invitaciones gratuitas que ha dispuesto la organización para esta cita.

'Navidad en el Cortijo’ de Torre de la Reina, en Guillena, Sevilla / Ayuntamiento de Torre de la Reina

Esta actividad que busca convertirse en una experiencia familiar y festiva única se llevará a cabo en el Cortijo Torre de la Reina, una construcción del siglo XIII que fue centro de un extenso donadío y que perteneció a la reina María de Molina, a quien debe su nombre.

Un viaje al pasado en Navidad en este monumento de Sevilla

Un entorno repleto de historia y riqueza que ha sido declarado Monumento Histórico-Artístico Nacional y que durante estos tres días se transformará en una postal navideña con todo tipo de decoraciones, iluminación y atracciones.

Así, 'Navidad en el Cortijo' se presenta como una oportunidad de viajar en el tiempo hasta el pasado medieval de la Villa de Guillena y adentrarse por este reconocido monumento a través de sus estancias decoradas de Navidad, que combinan la memoria de siglos atrás con villancicos actuales, iluminación y música en vivo.

Mercadillo y food trucks: las principales atracciones del evento

De ese modo, los visitantes podrán disfrutar de un mercadillo navideño con todo tipo de artesanía y productos en el salón principal del Cortijo, así como diversas 'food trucks' y puestos localizados en los jardines en los que degustar chocolate caliente, dulces navideños y todo tipo de productos gastronómicos.

'Navidad en el Cortijo’ de Torre de la Reina, en Guillena, Sevilla / Ayuntamiento de Torre de la Reina

A la visita tematizada navideña por sus estancias se sumará el Belén viviente que se instalará en el recinto, con diversos paisajes bíblicos recreados, así como las actuaciones de música en directo de la Escuela Municipal de Música con el Coro de Voces Blancas 'Villa de Guillena'.

Fechas y horarios de la 'Navidad en el Cortijo' de Sevilla

Además, los usuarios podrán disfrutar desde el 12 al 14 de diciembre de gran variedad de actividades para niños de todas las edades y de distintas propuestas culturales para todos los públicos.

La visita al mercadillo navideño es completamente gratuita y libre, y se puede realizar de 17.00 a 21.00 horas el viernes, y de 12.00 a 21.00 horas sábado y domingo.

Para el resto de iniciativas es necesario retirar las invitaciones gratuitas que se han dispuesto para este evento. Un total de 50 entradas estarán disponibles en el Centro Cívico La Estación en horario de 10.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas, y otras 50 online, a través de 'Giglon'.

Turnos para acudir a este plan perfecto de Navidad en Sevilla

En estas invitaciones, se podrá escoger entre los tres turnos diferenciados que se han estipulado para las visitas, que empiezan a las 17.30, 18.30 y 19.30 horas.

Cada usuario puede retirar un máximo de cuatro invitaciones y los niños mayores de 12 años necesitarán su propia entrada. Así, dará comienzo este viernes un evento único que convertirá este espacio patrimonial en un cuento navideño lleno de fantasía y belleza.