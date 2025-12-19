Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Peatonalización sevillaBuffet libreVillancicos ParlamentoManu Sánchez tontosBorrascas AndalucíaMatalascañas - Punta Umbría
instagramlinkedin

Mapa Rancio

Rancio se va a Pino Montano y encuentra una maravilla navideña: "¡Es un flipe!"

Julio Muñoz Gijón reflexiona sobre la amistad y el compañerismo con una muestra vecinal de categoría

Vídeo | Mapa Rancio: maravilla navideña en Pino Montano

Vídeo | Mapa Rancio: maravilla navideña en Pino Montano

Mapa Rancio: maravilla navideña en Pino Montano / Julio Muñoz Gijón @Rancio

Julio Muñoz Gijón @Rancio

Julio Muñoz Gijón @Rancio

Sevilla

Hoy Rancio reflexiona sobre los la amistad, el compañerismo y la colaboración a las puestas de unas fiestas muy señaladas para todos, porque "hay gente siesa, pero la mayoría es generosa". Julio Muñoz nos lleva en la turra de todos los viernes en Sevilla a Pino Montano, y ahí a la calle Guardabosque. Nos acercamos a un portal y vemos una auténtica maravilla navideña hecha por todos los vecinos, una muestra representativa de lo que significa la hermandad de un barrio. ¿Y qué es? Mira el vídeo y disfruta.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las lluvias y tormentas ponen en alerta amarilla a Sevilla, pero terminará a partir de esta hora
  2. Un Tribunal Militar juzgará a una guardia civil por 'denuncia falsa' a un superior tras alertar de irregularidades en el Seprona
  3. Se vende un piso de obra nueva con terraza y plaza interior en Carretera de Carmona, Sevilla
  4. Así es uno de los buffets libres de Sevilla mejor valorados: con todo tipo de comida casera
  5. El nuevo barrio de VPO de Sevilla Este arranca en 2026: 700 pisos con alquileres de hasta 500 euros junto a Fibes
  6. Un motorista fallece en Sevilla en un grave accidente de tráfico en el Puente del Cachorro
  7. Un rayo destroza el gran ficus de la Plazuela de Santa Ana en Triana
  8. El nuevo proyecto de Bar Citroën de Sevilla obtiene todas las licencias de obra para abrir en la primavera de 2026

Rancio se va a Pino Montano y encuentra una maravilla navideña: "¡Es un flipe!"

Rancio se va a Pino Montano y encuentra una maravilla navideña: "¡Es un flipe!"

Intervienen cinco cultivos de marihuana en El Rubio tras alertar los vecinos el fuerte olor a droga

Intervienen cinco cultivos de marihuana en El Rubio tras alertar los vecinos el fuerte olor a droga

El plan perfecto para esta Navidad está a 20 minutos de Sevilla: un mercadillo con artesanía, actuaciones y decoración

El plan perfecto para esta Navidad está a 20 minutos de Sevilla: un mercadillo con artesanía, actuaciones y decoración

El parque de Sevilla perfecto para los amantes del deporte: con 32 hectáreas de caminos, zonas verdes y estanques

El parque de Sevilla perfecto para los amantes del deporte: con 32 hectáreas de caminos, zonas verdes y estanques

La administración de loterías más antigua y desconocida de Sevilla a la que acuden en Navidad

La administración de loterías más antigua y desconocida de Sevilla a la que acuden en Navidad

Sevilla diseña la gran peatonalización de su centro histórico a partir de 2026: desde la plaza del Duque a Puñonrostro

Sevilla diseña la gran peatonalización de su centro histórico a partir de 2026: desde la plaza del Duque a Puñonrostro

Navigalia estrena su nueva edición en el río: los Reyes Magos recorren Sevilla en busca de los regalos perdidos

Navigalia estrena su nueva edición en el río: los Reyes Magos recorren Sevilla en busca de los regalos perdidos

Salen nuevas entradas para ver el regreso de El Último de la Fila en Sevilla: fechas y cómo comprarlas

Salen nuevas entradas para ver el regreso de El Último de la Fila en Sevilla: fechas y cómo comprarlas
Tracking Pixel Contents