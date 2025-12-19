Mapa Rancio
Rancio se va a Pino Montano y encuentra una maravilla navideña: "¡Es un flipe!"
Julio Muñoz Gijón reflexiona sobre la amistad y el compañerismo con una muestra vecinal de categoría
Hoy Rancio reflexiona sobre los la amistad, el compañerismo y la colaboración a las puestas de unas fiestas muy señaladas para todos, porque "hay gente siesa, pero la mayoría es generosa". Julio Muñoz nos lleva en la turra de todos los viernes en Sevilla a Pino Montano, y ahí a la calle Guardabosque. Nos acercamos a un portal y vemos una auténtica maravilla navideña hecha por todos los vecinos, una muestra representativa de lo que significa la hermandad de un barrio. ¿Y qué es? Mira el vídeo y disfruta.
