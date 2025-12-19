Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Solares ocultosLluvias AndalucíaVillancicos ParlamentoCasa-discoteca RocíoMatalascañas - Punta UmbríaMotorista Palomares
Rancio se va al Polígono Norte y encuentra una maravilla navideña: "¡Es un flipe!"

Julio Muñoz Gijón reflexiona sobre la amistad y el compañerismo con una muestra vecinal de categoría

Mapa Rancio: maravilla navideña en el Polígono Norte / Julio Muñoz Gijón @Rancio

Sevilla

Hoy Rancio reflexiona sobre los la amistad, el compañerismo y la colaboración a las puestas de unas fiestas muy señaladas para todos, porque "hay gente siesa, pero la mayoría es generosa". Julio Muñoz nos lleva en la turra de todos los viernes en Sevilla al Polígono Norte, y ahí a la calle Guardabosque. Nos acercamos a un portal y vemos una auténtica maravilla navideña hecha por todos los vecinos, una muestra representativa de lo que significa la hermandad de un barrio. ¿Y qué es? Mira el vídeo y disfruta.

