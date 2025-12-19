Sevilla diseña la gran peatonalización de su centro histórico a partir de 2026: desde la plaza del Duque a Puñonrostro

El nuevo gran eje peatonal de Sevilla empieza a tomar forma. La Plaza del Duque, la Campana, Martín Vila, Laraña, Encarnación, Imagen, Almirante Apodaca, Juan de Mesa, Jáuregui y Puñonrostro tendrán plataforma única y serán de uso prioritario para los peatones. Esta gran obra de transformación urbana está previsto que arranque en 2026 una vez que esté en marcha la línea del tranvibús de forma completa desde Santa Justa hasta el centro de la ciudad.

El Ayuntamiento de Sevilla ha dado un paso definitivo en este gran proyecto a través de la licitación del contrato para el diseño del nuevo eje peatonal que llegará desde la Ronda histórica hasta la Plaza del Duque. Estas obras se encuadran dentro del Plan de Movilidad Urbana Sostenible 2030 y permitirá contar con una plataforma única que impida la entrada de vehículo en el eje que une los lugares citados, aunque permita la entrada de residentes, carga y descarga, taxis y transporte público. De entrada se ejecutará una inversión de 206.624 euros sólo en la redacción de los trabajos que deben estar listos en el primer semestre de 2026. A continuación se podrán licitar y ejecutar las obras.

El nuevo eje peatonal de Sevilla / El Correo

"El casco antiguo requiere de una importante tarea de reurbanización para que se adapte a la normativa de accesibilidad universal", explica la memoria del proyecto que define la intervención en el eje comprendido por las plazas del Duque, Campana, Martín Villa, Laraña, Encarnación, Imagen, Almirante Apodaca, Juan de Mesa, Jáuregui y Puñonrostro. Las obras comenzarán una vez finalice la construcción de la segunda fase del Tranvibús, es decir, entre finales de 2026 y 2027.

Sin paradas de autobús en Plaza del Duque ni Ponce de León

La idea es que primero finalicen las relacionadas con el Tranvibús para después continuar con este proyecto cuyas líneas básicas ya están definidas por el equipo municipal. Uno de los aspectos prioritarios es que por la plataforma única que se diseñe pasarán el Tranvibús, vehículos de residentes, carga y descarga y resto de usuarios acreditados.

Además, la nueva plaza del Duque debe ser diseñada teniendo en cuenta que debe permitir la parada del Tranvibús, así como la del resto de vehículos que podrán llegar hasta ella. Se mantendrá la parada de taxi, carga y descarga el servicio público y las paradas de taxis, carga y descarga y vehículos acreditados.

En toda la zona se habilitarán vías auxiliares para el acceso a los aparcamientos públicos existentes en la zona como la Concordia o Ponce de León y para los parkings privados. "Se deben garantizar las vías para residentes y autorizados en la zona de influencia del eje Concordia-Gavidia-Duque.

Durante la realización de las obras, el proyecto debe garantizar además vías auxiliares para los servicios, residentes y autorizador y garantizar el acceso a los aparcamientos públicos ubicados una vez finalizada la obra. Para el tiempo que dure la realización de las mismas se deberán proyectar desvíos provisionales para el tráfico rodado y estipular cuáles serán las afecciones también para los peatones.

Las líneas de Tussam experimentarán también una transformación ante la supresión de las paradas terminales actualmente ubicadas en la Plaza de Duque y Ponce de León. "Se diseñarán nuevos itinerarios y la localización de las paradas". "Estas medidas deben ir acompañadas de una reordenación de la red de TUSSAM que implique la reducción de circulaciones y el traslado de las paradas y terminales actuales localizadas en el eje Puerta Osario – Plaza del Duque al exterior del Centro Histórico; así como la implantación de un nuevo servicio de transporte público de alta capacidad que conecte Santa Justa con la Plaza del Duque con vehículos de cero emisiones", recoge el estudio realizado por el Ayuntamiento.

Un diseño adaptado a un entorno protegido

Toda la nueva zona peatonal se desarrolla en una zona declarada como Bien de Interés Cultural con la categoría de conjunto histórico por lo que el Ayuntamiento quiere cerrar un diseño "respetuoso con la normativa patrimonial". Por este motivo, se hará un análisis detallado de los elementos singulares y espacios catalogados, y se definirán materiales para los suelos "integrados en la estética y valores del conjunto histórico".

"Se evitarán actuaciones que alteren la imagen urbana protegida, prestando especial atención a la relación entre pavimentación, mobiliario urbano y fachadas", recoge el pliego consultado por este periódico.

El Ayuntamiento asume que hay riesgo de que se produzcan hallazgos arqueológicos durante las obras por lo que se diseñará un plan de emergencia para la "paralización inmediata" de los trabajos en caso de la aparición de restos.

Las obras del Tranvibús

Es necesario recordar que antes de la peatonalización se llevará a cabo la construcción del carril de bus segregado Santa Justa-Plaza del Duque. Durante la primera fase, desde Puñonrostro hacia el centro histórico el carril bus segregado se va adaptando a los viarios existentes, siendo necesaria la bifurcación de los sentidos de circulación por las calles Escuelas Pías (con sentido hacia El Duque) y por la calle Jáuregui (con sentido hacia Santa Justa).

La obra completa contempla 2,01 kilómetros de recorrido y nueve andenes dispuestos en seis paradas Plaza del Duque (2), Imagen (2), Ponce de León (2), José Laguillo (1), Amador de los Ríos (1) y Santa Justa (1). Es óbice señalar que el recorrido completo será desde Plaza del Duque hasta Sevilla Este.

Los trabajos incluyen la nueva infraestructura viaria exclusiva para autobuses, la reurbanización y jardinería, y la señalización para dar prioridad al transporte público en las intersecciones, las paradas y su equipamiento. Además, las calles Martín Villa y Laraña serán transformadas en una plataforma única, de manera que den continuidad a la existente en la Plaza de la Encarnación y la proyectada en Imagen.