Cultura
Cómo son las mujeres que levantaron la periferia de Sevilla: así se hizo el documental ''Ellas en las ciudad'
La exposición 'Ellas en la ciudad', comisariada por Reyes Gallegos y que se podrá ver en el Cicus hasta el 20 de febrero, documenta el papel de las redes de cuidados en los barrios surgidos en los años 70
"Estos barrios se construyeron con hormigón, pero se sostuvieron con cuidados". Así resume Reyes Gallegos, urbanista y cineasta la forma en que nacieron los barrios de la periferia de Sevilla. Esos lugares de enormes bloques que se levantaron en medio de la nada. Literal. Su documental Ellas en la ciudad, que se puede ver en la plataforma Movistar+, ha sido uno de los grandes hallazgos de la temporada de cine hecho en Andalucía y una suerte de espejo donde ver reflejado todos esos barrios, casi idénticos, que se levantaron en las grandes capitales de toda España.
El Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus) acoge desde este jueves la exposición Ellas en la ciudad, un proyecto que analiza la transformación de esos barrios periféricos sevillanos desde una perspectiva de género y memoria urbana. La muestra, comisariada por la arquitecta y cineasta Reyes Gallegos, creadora del documental, pone el foco en el papel de las mujeres que sostuvieron la vida cotidiana en estos entornos a través del cuidado, la organización vecinal y la lucha colectiva.
Del urbanismo del hormigón a la arquitectura social
La exposición sitúa su eje lejos de la planificación urbanística tradicional para centrarse en lo que Gallegos define como "arquitectura social". El proyecto recupera los relatos de una generación de mujeres que llegó a los nuevos barrios periféricos en la década de los setenta, espacios marcados por la precariedad y la ausencia de servicios básicos.
Desde una perspectiva de género, Ellas en la ciudad muestra cómo estas mujeres transformaron espacios inacabados en comunidades cohesionadas, convirtiendo la experiencia doméstica y vecinal en una herramienta política de supervivencia.
La muestra reivindica el trabajo invisible de las mujeres como patrimonio cultural imprescindible para entender la Sevilla contemporánea
Una exposición concebida como archivo vivo
Lejos de una exposición convencional, Ellas en la ciudad se presenta como un archivo en donde el visitante puede recorrer el itinerario de investigación que dio origen al largometraje documental homónimo que ha sido recientemente nominado a seis Premios Carmen, dos Premios Asecan (que se entregan este sábado) y al Premio Arrebato Feroz de no ficción.
La Sala Casajús reúne fotografías tomadas por la propia directora durante su trabajo de campo, junto a materiales de archivo y documentación que dan cuenta de un proceso de investigación desarrollado a lo largo de varios años.
La exposición incorpora materiales que se amplían en cada ciudad donde se proyecta el documental
A este corpus visual se suman las aportaciones de las fotógrafas Bea Hohenleiter y Ana Cayuela, responsables de la fotografía fija, el making off y el registro de las protagonistas. "El archivo no está cerrado: crece con cada barrio y con cada mujer que comparte su historia", señala Gallegos.
Un mapa en expansión de la memoria periférica
Uno de los elementos más singulares del proyecto es su carácter abierto. La exposición integra publicaciones y documentos que la comisaria continúa recopilando de forma orgánica en los distintos barrios y ciudades donde se exhibe el documental, convirtiendo la muestra en un mapa vivo de la memoria urbana periférica.
Este planteamiento permite que el archivo trascienda el espacio físico del CICUS y funcione como una cartografía en constante expansión sobre la experiencia femenina en la ciudad.
Jornadas sobre cuerpo, ciudad y cuidados
Ellas en la ciudad forma parte del segundo capítulo de las jornadas homónimas organizadas por el Cicus bajo el título Transformación y encuentro. El programa reflexiona sobre el impacto del urbanismo moderno en la salud física y mental de las mujeres y combina el enfoque antropológico de Soledad Castillero, la práctica participativa de Mar Romero Alba y la creación de nuevas cartografías intergeneracionales lideradas por Reyes Gallegos.
Las sesiones se han desarrollado en barrios como Alcosa, San Diego y La Oliva, con el objetivo de rescatar los saberes y legados de las periferias sevillanas. "Pensar la ciudad desde los cuidados no es una opción estética, es una necesidad política", subraya la organización.
La muestra se enmarca en unas jornadas que reivindican la ética de los cuidados como base para ciudades más justas
Fecha y horario
La exposición Ellas en la ciudad puede visitarse del 18 de diciembre de 2025 al 20 de febrero de 2026 en la Sala Casajús del CICUS (calle Madre de Dios, 1).
El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 20.00 horas (los viernes hasta las 19.45).
La entrada es libre hasta completar aforo.
- Las lluvias y tormentas ponen en alerta amarilla a Sevilla, pero terminará a partir de esta hora
- Un Tribunal Militar juzgará a una guardia civil por 'denuncia falsa' a un superior tras alertar de irregularidades en el Seprona
- Así es uno de los buffets libres de Sevilla mejor valorados: con todo tipo de comida casera
- Se vende un piso de obra nueva con terraza y plaza interior en Carretera de Carmona, Sevilla
- El nuevo barrio de VPO de Sevilla Este arranca en 2026: 700 pisos con alquileres de hasta 500 euros junto a Fibes
- Un motorista fallece en Sevilla en un grave accidente de tráfico en el Puente del Cachorro
- Un rayo destroza el gran ficus de la Plazuela de Santa Ana en Triana
- El nuevo proyecto de Bar Citroën de Sevilla obtiene todas las licencias de obra para abrir en la primavera de 2026