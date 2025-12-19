Cómo son las mujeres que levantaron la periferia de Sevilla: así se hizo el documental ''Ellas en las ciudad'

"Estos barrios se construyeron con hormigón, pero se sostuvieron con cuidados". Así resume Reyes Gallegos, urbanista y cineasta la forma en que nacieron los barrios de la periferia de Sevilla. Esos lugares de enormes bloques que se levantaron en medio de la nada. Literal. Su documental Ellas en la ciudad, que se puede ver en la plataforma Movistar+, ha sido uno de los grandes hallazgos de la temporada de cine hecho en Andalucía y una suerte de espejo donde ver reflejado todos esos barrios, casi idénticos, que se levantaron en las grandes capitales de toda España.

El Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus) acoge desde este jueves la exposición Ellas en la ciudad, un proyecto que analiza la transformación de esos barrios periféricos sevillanos desde una perspectiva de género y memoria urbana. La muestra, comisariada por la arquitecta y cineasta Reyes Gallegos, creadora del documental, pone el foco en el papel de las mujeres que sostuvieron la vida cotidiana en estos entornos a través del cuidado, la organización vecinal y la lucha colectiva.

Del urbanismo del hormigón a la arquitectura social

La exposición sitúa su eje lejos de la planificación urbanística tradicional para centrarse en lo que Gallegos define como "arquitectura social". El proyecto recupera los relatos de una generación de mujeres que llegó a los nuevos barrios periféricos en la década de los setenta, espacios marcados por la precariedad y la ausencia de servicios básicos.

Exposición de la cartografía del documental 'Ellas en la ciudad' en el Cicus. / Cedida

Desde una perspectiva de género, Ellas en la ciudad muestra cómo estas mujeres transformaron espacios inacabados en comunidades cohesionadas, convirtiendo la experiencia doméstica y vecinal en una herramienta política de supervivencia.

La muestra reivindica el trabajo invisible de las mujeres como patrimonio cultural imprescindible para entender la Sevilla contemporánea

Una exposición concebida como archivo vivo

Lejos de una exposición convencional, Ellas en la ciudad se presenta como un archivo en donde el visitante puede recorrer el itinerario de investigación que dio origen al largometraje documental homónimo que ha sido recientemente nominado a seis Premios Carmen, dos Premios Asecan (que se entregan este sábado) y al Premio Arrebato Feroz de no ficción.

La directora del documental, Reyes Gallegos, con algunas de las protagonistas de 'Ellas en la ciudad' en la inauguración de la exposición del Cicus. / Cedida

La Sala Casajús reúne fotografías tomadas por la propia directora durante su trabajo de campo, junto a materiales de archivo y documentación que dan cuenta de un proceso de investigación desarrollado a lo largo de varios años.

La exposición incorpora materiales que se amplían en cada ciudad donde se proyecta el documental

A este corpus visual se suman las aportaciones de las fotógrafas Bea Hohenleiter y Ana Cayuela, responsables de la fotografía fija, el making off y el registro de las protagonistas. "El archivo no está cerrado: crece con cada barrio y con cada mujer que comparte su historia", señala Gallegos.

Un mapa en expansión de la memoria periférica

Uno de los elementos más singulares del proyecto es su carácter abierto. La exposición integra publicaciones y documentos que la comisaria continúa recopilando de forma orgánica en los distintos barrios y ciudades donde se exhibe el documental, convirtiendo la muestra en un mapa vivo de la memoria urbana periférica.

Este planteamiento permite que el archivo trascienda el espacio físico del CICUS y funcione como una cartografía en constante expansión sobre la experiencia femenina en la ciudad.

Jornadas sobre cuerpo, ciudad y cuidados

Ellas en la ciudad forma parte del segundo capítulo de las jornadas homónimas organizadas por el Cicus bajo el título Transformación y encuentro. El programa reflexiona sobre el impacto del urbanismo moderno en la salud física y mental de las mujeres y combina el enfoque antropológico de Soledad Castillero, la práctica participativa de Mar Romero Alba y la creación de nuevas cartografías intergeneracionales lideradas por Reyes Gallegos.

Las sesiones se han desarrollado en barrios como Alcosa, San Diego y La Oliva, con el objetivo de rescatar los saberes y legados de las periferias sevillanas. "Pensar la ciudad desde los cuidados no es una opción estética, es una necesidad política", subraya la organización.

La muestra se enmarca en unas jornadas que reivindican la ética de los cuidados como base para ciudades más justas

Fecha y horario

La exposición Ellas en la ciudad puede visitarse del 18 de diciembre de 2025 al 20 de febrero de 2026 en la Sala Casajús del CICUS (calle Madre de Dios, 1).

El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 20.00 horas (los viernes hasta las 19.45).

La entrada es libre hasta completar aforo.