Suspendidas las sesiones de 'Navigalia' por el aviso amarillo por lluvias de Aemet
El Ayuntamiento de Sevilla suspende las sesiones del espectáculo 'Navigalia' y el audiovisual de la Plaza de San Francisco ante el aviso amarillo por fuertes lluvias
El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado la suspensión de las sesiones previstas para este viernes, 19 de diciembre, del espectáculo navideño 'Navigalia' debido al aviso amarillo por lluvias activado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) durante la jornada.
Suspensión en la Plaza de San Francisco
De igual forma, el Consistorio ha expresado a través de su cuenta oficial de X —consultada por Europa Press— que también queda suspendido el espectáculo audiovisual de la Plaza de San Francisco.
Cabe enmarcar que el aviso amarillo estará vigente entre las 16,00 y las 20,00 horas en Sevilla capital y la campiña y entre las 21,00 horas y las 03,00 horas de este sábado, tal y como figura en la página web oficial de la Aemet, consultada por esta agencia.
