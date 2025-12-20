El anuncio de José, un vecino de 90 años de Triana que se resiste a abandonar el barrio: "¿Por qué debería perder el derecho a seguir aquí?"

En muchos barrios históricos de España, cuyas calles guardan la memoria de generaciones enteras, la vivienda se ha convertido en un problema que afecta especialmente a quienes han pasado una vida entera entre sus paredes. Las escaleras que antes subían con agilidad hoy se transforman en muros inaccesibles, las casas sin ascensor se convierten en barreras insalvables, y la turistificación expulsa progresivamente a quienes construyeron su vida esos mismos barrios.

En Triana, uno de los barrios con más identidad de Sevilla, esa realidad tiene nombre y edad, José con 90 años. Viudo, con problemas respiratorios y de movilidad, sigue viviendo solo en el cuarto piso sin ascensor donde ha pasado la mitad de su vida. Desde allí, rodeado de recuerdos, se resiste a abandonar el barrio que siente como propio, aunque cada día le resulte un poco más difícil salir de casa.

El cartel que apareció hace unos días en varias calles de Triana no ofrecía una vivienda, la pedía. Detrás están José y su hijo Martín, que buscan un piso accesible que permita a José seguir viviendo donde siempre ha vivido: "Con el anuncio intentábamos llamar la atención de algún posible propietario particular del barrio que anteponga su humanidad a la avaricia, algo que hoy suena casi descabellado, ¿verdad?" se pregunta Martín.

"Cosas básicas que den seguridad a alguien de mi edad"

José vive solo desde que enviudó y, pese a su edad, conserva una notable autonomía. Se desplaza con andador y mantiene sus rutinas diarias, aunque cada vez con más esfuerzo: "Todavía por suerte tiene bastante autonomía... cuando coge velocidad no hay quien lo alcance", añade su hijo Martín.

El paso del tiempo, sin embargo, se deja notar: "Me canso pronto, a veces me cuesta respirar", relata José. En los últimos años, ha superado un cáncer de pulmón y un herpes zóster, y arrastra problemas de espalda y hombros que complican su día a día. Las cuatro plantas de escaleras que separan su casa de la calle se han convertido en un obstáculo casi insalvable: "Cada vez se le hacen más cuesta arriba", reconoce Martín. Por ello, la familia busca una vivienda de dimensiones modestas, dos habitaciones; que esté situada en planta baja o en un inmueble con ascensor, las comodidades sencillas para cualquier persona mayor: "Con un plato de ducha y cosas básicas que den seguridad a alguien de mi edad", añade el propio José.

"¿Por qué debería perder el derecho a seguir aquí?"

Martín describe la situación del barrio como el reflejo de un problema estructural: "En Triana, como en todas partes, nos estamos metiendo en una burbuja insostenible que nos va a explotar en la cara", advierte. A su juicio, la especulación con la vivienda tendrá consecuencias graves, especialmente para quienes parten de una posición más vulnerable: Como siempre, lo pagarán los menos favorecidos", señala, aunque reconoce que empiezan a surgir respuestas colectivas, como la organización en sindicatos de inquilinos o la búsqueda de alternativas cooperativas.

Los cambios siempre generan incertidumbre y más cuándo se trata de cambiar tu hogar: "Si ya es difícil para cualquiera adaptarse a otro entorno, para alguien de mi edad mucho más" reconoce José. Lleva más de media vida en el Barrio de Triana y siente que su vínculo va más allá de la vivienda: "Yo era albañil, muchos de los ladrillos de estos edificios los puse yo", "¿Por qué debería perder el derecho a seguir aquí?". "Aquí nos compramos mi mujer y yo el piso, con lo que ganamos trabajando en Suiza. Aquí criamos a nuestros hijos, aquí estudiaron. Aquí están mis vecinos, mi frutería, mi panadería, mi centro de salud, mi piscina municipal… Con 90 años que tengo, esto es lo poco que me queda, y me niego a dejarlo" nos cuenta José cuando se trata de explicar que significa la idea de abandonar Triana.

Sin respuestas y con el mercado en contra

Pese a la difusión del anuncio colocado en el barrio, por el momento no han recibido ninguna oferta. El hijo reconoce que: "todo el mundo me dice que es muy difícil que alguien responda, pero no quería descartarlo", y recuerda que sus padres: "nos criaron aquí, en estas calles", motivo por el que aún confía en que "quede espíritu de barrio".

La falta de respuestas al anuncio no sorprende si se observa la situación actual del mercado en Triana. El barrio vive desde hace años un proceso de encarecimiento constante, que ha situado el alquiler medio por encima de los 1000 euros mensuales en viviendas de tamaño medio, en los últimos años se ha incrementado hasta un 2% en Triana y un 23% en Los Remedios.

Las gestiones a través de los canales habituales tampoco han resultado fructíferas. Según explica, los precios de los alquileres y las condiciones de acceso suponen una barrera: "Los precios son abusivos y las condiciones irreales. En una vivienda nos exigían ingresos triples al precio del alquiler. ¿Quién cobra 3.000 euros al mes?", cuenta Martín.

La propia familia ha tratado de recurrir a ayudas públicas o programas municipales y la adaptación del edificio donde reside también se presenta inviable: "solo quedan cuatro propietarios, todos de edad avanzada y con recursos limitados, y el resto de viviendas están destinadas al alquiler, incluyendo pisos de estudiantes." "Para cuando tengamos ascensor, a saber dónde estaremos los viejos del bloque", resume José.

Mientras tanto, José permanece a la espera de una oportunidad que le permita mantenerse en el barrio donde lleva medio siglo viviendo: "No hemos recibido propuestas, pero al menos vosotros os habéis interesado".