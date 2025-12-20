Las ayudas para compensar pérdidas por obras apenas llegan a los comercios de Sevilla: "Intentamos resistir, pero hemos tenido que cerrar"

Los hermanos Fernando y José Luis Morales servían cervezas y tortilla en el número 15 de la calle Zaragoza. Ahí estuvieron durante dos años. Hasta este jueves, cuando estos jóvenes hosteleros bajaron la persiana de Moraleja por última vez: "Hemos intentado resistir desde que empezaron las obras, hemos hecho lo imposible, pero acabamos de entregar las llaves". Y aunque solicitaron las ayudas del Ayuntamiento de Sevilla para afectados por las últimas actuaciones, esa compensación nunca llegó. Se la rechazaron. Como a otros 28 negocios más.

La capital andaluza ha afrontado cuatro grandes obras recientemente: las de la calle Zaragoza, las de Luis de Morales, las de Juan Sebastián Elcano y las de la línea 3 del Metro. Entre las cuatro convocatorias de subvenciones municipales, el Consistorio había destinado 343.000 euros para compensar pérdidas a los negocios afectados. Aunque de todo ese presupuesto, solo ha llegado a los establecimientos el 14%: 49.141,96 euros.

Es decir, el restante 86% de ese dinero no se ha ejecutado para lo que se proyectó: equilibrar las cuentas de tiendas, restaurantes, peluquerías, asesorías y otros tantos locales que han soportado durante meses el ruido de las excavadoras y las aceras levantadas. Solo 17 comercios han conseguido acceder a alguna de estas ayudas. Una cifra que contrasta con las peticiones presentadas por negocios y denegadas por el Ayuntamiento: 29 en total.

Sobre el bajo porcentaje de concesión del presupuesto, desde el Gobierno de José Luis Sanz aclaran que se debe "al número de solicitudes presentadas en relación con el cumplimiento de los requisitos exigidos". "Estas ayudas se han difundido a través de todos los canales oficiales previstos en la normativa. Aunque hay comerciantes que, pese a toda la difusión realizada por el Ayuntamiento, deciden directamente no presentar su petición", señalan fuentes municipales.

Cantidades "irrisorias" para meses de obras

Uno de esos establecimientos que figura en la lista de rechazados es -era- Moraleja. A pesar de inscribirse en las ayudas para afectados de la calle Zaragoza, el Consistorio desestimó su petición el pasado septiembre. Motivo: "No atiende en plazo y forma al requerimiento de subsanación de la solicitud presentada". "Nos nos dieron facilidades para la subvención, teníamos que estar muy pendientes de las comunicaciones. Los trámites no han sido nada fáciles, pura burocracia por todos lados", afirma Fernando Morales, copropietario de este bar.

Imagen de la calle Zaragoza durante el verano de 2024. / Jorge Jiménez

"No nos concedieron la ayuda al final, pero ni aunque nos la hubiesen dado: las cantidades eran irrisorias para compensar más de ocho meses de obras", asegura Morales. En la convocatoria a la que concurrieron, las de calle Zaragoza, solo dos negocios han salido beneficiados: uno ha recibido 2.800 euros, y el otro 2.400. El Ayuntamiento, eso sí, tenía consignados 85.000 euros.

"Mi hermano y yo abrimos Moraleja siendo muy jóvenes, y el barrio nos acogió de maravilla", cuenta Fernando Morales. Cuando arrancaron las obras, comenzaron los problemas: "Hemos resistido todo lo que hemos podido, aunque con las deudas que arrastrábamos ha sido imposible", confiesa este hostelero, que ha inaugurado un nuevo proyecto gastronómico en Nervión. "Acabamos de entregar las llaves de nuestro antiguo local. Nos ha dolido muchísimo, pero no quedaba otra: la calle Zaragoza se está muriendo entera".

"Mil documentos" y "muy pendiente del trámite"

Quien sí ha recibido esta subvención municipal es Rocío Vázquez, dueña de una farmacia en la calle Juan Sebastián Elcano. En concreto, 2.400 euros, "como cuatro cuotas de autónomos", tal como apunta la propia Vázquez. Su comercio es uno de los ocho beneficiados de esta convocatoria, que en total han percibido 19.200 de los 40.000 euros que había destinado el Ayuntamiento.

Obras en la calle Juan Sebastián Elcano a principios de 2025. / Jorge Jiménez / ECA

"A mí me han afectado bastante las obras, y hay otros tantos comercios a los que también. Por eso creo que estas ayudas deberían ser personalizadas, adecuadas a lo que ha sufrido cada negocio", apunta esta farmacéutica. Aunque el camino hasta llegar a obtenerlas no ha sido fácil: "Tienes que presentar mil documentos, y además los trámites no se notificaban electrónicamente, debes estar muy pendiente. A mí me pilló de viaje y se me pasó el periodo de alegaciones, por ejemplo".

"Tuve que ponerme como una fiera para justificar que durante ese tiempo me era imposible enterarme del proceso", explica Rocío Vázquez. "Al final lo conseguí, y por lo menos me han dado algo", reconoce. Otros cinco empresarios solicitantes de Juan Sebastián Elcano, sin embargo, no han recibido ni un euro de estas subvenciones municipales.

"Las condiciones que se establecen en las convocatorias hasta ahora resueltas se han consensuado con las principales asociaciones y federaciones de comerciantes, manteniendo con ellos un diálogo continuado en el tiempo que ha permitido ir mejorando cada convocatoria, y así se seguirá haciendo", defienden desde el Ejecutivo local. "Hasta ahora, ningún Gobierno anterior había elaborado estas ayudas, que tienen un importe de hasta 4.800 euros/año, cifra muy similar a las que se dan en la Comunidad de Madrid".

Luis de Morales y el 6% de las ayudas

En zonas como Luis de Morales, la ratio entre el dinero concedido y el presupuestado es aún más baja: el Ayuntamiento de Sevilla había destinado 150.000 euros para los comerciantes de este enclave, y al final solo se han dado 9.600 (a falta de la resolución definitiva). El 6% del total. En la convocatoria para los negocios afectados por la construcción de la nueva línea del Metro, por su parte, ese porcentaje apenas supera el 22%. Y de los 15 interesados que concurrieron, 11 han sido rechazados.

"Sobrevivimos un tiempo, pero tras el verano nos dimos cuenta de que que era inviable", relata Fernando Morales. Este jueves entregó las llaves de Moraleja, ese local al que tanto tiempo y trabajo le dedicó junto a su hermano. Ya no está en la calle Zaragoza. "Viendo el panorama, decidimos adelantarno y abrir un sitio en Nervión. Nos duele mucho, en el centro comenzamos a ser hosteleros, pero ya no nos queda otra: hay que seguir la vereda por otro lado".