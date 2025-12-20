Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El bar de Sevilla con la carta "más barata de la provincia": con sus platos a 2 euros

Este negocio sevillano abrió sus puertas por primera vez este pasado mes de octubre

Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

Sevilla ha sumado en uno de sus municipios más emblemáticos un nuevo bar que ofrece "la carta más barata de la provincia".

Así lo aseguran los propios clientes de la Abacería Pan & Vino, situada en el centro de la ciudad de Écija, que abrió sus puertas por primera vez este pasado mes de octubre para ofrecer "tradición y calidad".

Un nuevo bar en Écija con platos desde 2 euros

"Tenemos vinos, cerveza y las mejores tablas para compartir", señalan desde este negocio situado en la Plaza de España de Écija que ofrece la mayoría de sus platos por entre dos y tres euros.

Así, esta nueva abacería dispone de todo tipo de entrantes desde 2,5 euros hasta un máximo de 3,5 euros, como ensaladilla de gambas o atún, gildas, salmorejo, espinacas labradas, cóctel de marisco, bravas o boquerones en vinagre.

Cazuelas calientes entre 2,5 y 3 euros

Los comensales también pueden disfrutar de una amplia variedad de cazuelas calientes por entre 2,5 y 3 euros, como sus callos, riñones al Jerez, carne en salsa, carne con tomate o carrilada.

Además, su carta se compone de todo tipo de fritos por 3 euros, como lagrimitas del corral, croquetas de la abuela o de rabo de toro y mini San Jacobos.

Tablas de chacinas: precios y productos

A estos se unen sus tablas de chacinas, que tienen un precio de entre 4 y 8 euros, con productos como el jamón ibérico, salchichón ibérico de bellota, caña de lomo ibérico de bellota, queso de oveja añejo, queso de cabra Payoyo y chicharrón de Cádiz.

Quienes prefieran disfrutar de sus conservas, pueden hacerlo desde los 5 euros, con opciones como la caballa en aceite de oliva, la ventresca de atún, la melva Almadraba o los chipirones.

Molletes a 2,5 euros en este nuevo bar de Écija

Una amplia oferta que se completa con sus molletes por entre 2,5 y 3 euros, como el de caña de lomo con queso, pringá, salmón y queso; mini serranito o el 'De la casa', con pollo relleno, queso de untar y mojo picón.

Además, los clientes pueden degustar alguna de sus tostas por 4 euros, con opción de pedir el pan sin gluten y con sabores como anchoas del Cantábrico con tomate natural, el salmón con queso crema, el de lomo de orza con mojo picón o 'El nido', con tomate, jamón, pimiento, huevo de codorniz y patatas paja.

Todo ello se puede probar en su local de la Plaza de España los martes, miércoles, jueves y domingos de 12.00 a 16.00 horas y de 20.00 a cierre; mientras que los viernes y sábados, el horario es de 12.00 hasta el cierre. El lunes, por su parte, el negocio permanece cerrado.

