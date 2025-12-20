Enriqueta Vila: "Mi mayor orgullo de mi paso por el Ayuntamiento de Sevilla fue la construcción de la red de bibliotecas"

Hay personas cuyo nombre acaba formando parte natural del paisaje de una ciudad, como si siempre hubiera estado ahí. No por estridencia, sino por una presencia constante, silenciosa y fértil. Enriqueta Vila Vilar (Sevilla, 1935) es una de ellas. Historiadora, investigadora y gestora cultural, su trayectoria ha discurrido durante décadas entre archivos, aulas e instituciones, siempre con la misma idea de fondo: trabajar para que la memoria no se pierda y que la cultura llegue a todos.

Ahora, Sevilla fija ese vínculo de manera visible. Este sábado, la ciudad dedicará una glorieta a su nombre en el barrio de Nervión, en un gesto que tiene mucho de símbolo y mucho de afecto. No se trata solo de un reconocimiento institucional ni de un homenaje académico. La iniciativa nació en el barrio, impulsada por un grupo de vecinos sin asociación ni estructura formal. El distrito la aprobó por unanimidad y el Ayuntamiento decidió después asumirla como propia y llevarlo a pleno. Para Vila Vilar, ese origen lo explica todo. Más que la placa, más que el acto, lo verdaderamente importante es que "ha sido el barrio quien lo ha pedido", presume al otro lado del teléfono. 90 años, una lucidez, buen humor y rapidez envidiables.

Historiadora de referencia, americanista, investigadora incansable y primera mujer académica numeraria -y posteriormente presidenta- de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, Enriqueta Vila Vilar ha sido pionera sin haberlo buscado y fue decisiva en el acercamiento de la cultura a los barrios con la creación de la red de bibliotecas públicas de Sevilla. "Es de lo que más orgullosa me siento", cuenta a El Correo de Andalucía.

Doctora desde 1972, abrió camino en una universidad donde las mujeres eran entonces minoría y excepción. No llegó allí empujada por una tradición familiar académica -su padre era abogado- ni por un itinerario fácil. Era la mayor de ocho hermanos y, como tantas mujeres de su generación, primero se le pidió que se quedara en casa ayudando a su madre, recuerda. Estudió más tarde, cuando quedó claro que no se casaba tan pronto como el resto de muchachas de la época su padre accedió. "Entonces me dijo: venga, a estudiar".

Un mundo por descubrir: el Archivo de Indias

Eligió Historia por vocación y por contexto. En la Sevilla de aquellos años las opciones universitarias eran escasas: Medicina, Física y Química, y Geografía e Historia, dentro de la antigua Facultad de Filosofía, en esa Antigua Fábrica de Tabacos por donde habían faenado tantas y tantas cigarreras. "La Historia era lo que más le atraía y lo que estaba a mi alcance", cuenta. El americanismo llegó después, primero de la mano de su maestro, Morales Padrón, con quien comenzó a trabajar, y luego por un descubrimiento decisivo: el Archivo de Indias. "Aquello era un mundo", recuerda. Un mundo físico y material, lleno de legajos, historias y silencios.

El archivo era entonces un lugar poco conocido por la ciudad y nada amable para el cuerpo. Pasillos inmensos, temperaturas gélidas y jornadas interminables. Investigadores envueltos en mantas, mitones en las manos y paciencia infinita. Pero ese frío no la apartó; al contrario, la afianzó. Vila Vilar recorrió el archivo entero, cambiando de temas, abriendo nuevas líneas, persiguiendo obsesiones históricas: comercio, esclavitud, mercaderes, protocolos notariales. "He buscado en el archivo entero", dice con naturalidad.

Un libro que explica los linajes de Sevilla

De ese trabajo constante surgieron más de cien publicaciones y aunque le cuesta decidirse por uno se queda con Los Corzo y Los Mañara. El poder de una familia sevillana y su relación con América, publicado en 1989, un estudio minucioso de dos familias mercantiles de los siglos XVI y XVII. Un libro que conecta directamente con la Sevilla actual, porque, como ella misma subraya, "de ellos procede la mayoría de los linajes sevillanos que hay ahora mismo".

Desde esa mirada larga, Vila Vilar observa con cierta preocupación cómo España se relaciona con su pasado americano. Cree que "existe una tendencia a la simplificación y al complejo". "Los españoles, en general, se avergüenzan de haber hecho esta labor", apunta, y recuerda, citando a Octavio Paz, que "México es una continuidad del mundo hispánico", no una realidad desligada de él. Para ella, la historia no se juzga con consignas, se estudia para entender. Y, por tanto, es crítica con el reciente perdón que formuló el ministro de Exteriores de España en México.

Creó la red de bibliotecas públicas: llevar la cultura fuera del centro

Su huella, sin embargo, no se limita a la investigación. Durante ocho años fue delegada de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, con Alejandro Rojas Marcos como alcalde, en una etapa que recuerda con especial cariño. Se queda con todo: el equipo, el clima político, la relación con la oposición, entonces más constructiva. Y, sobre todo, con los proyectos. Si tiene que elegir uno, lo tiene claro: la creación de una red de bibliotecas públicas en los barrios. "Había una sola biblioteca, hicimos diez más. Eso fue lo que me costó más trabajo. Conseguimos llevar la cultura fuera del centro y la integramos en la vida cotidiana de la ciudad", subraya.

Antes y después estuvo la Academia de Buenas Letras. Tres años de presidencia que define como los más intensos de su vida profesional. Más trabajo que en la universidad, más que en el Ayuntamiento. Abrió la institución a la ciudad, multiplicó conferencias y actividades y sostuvo una economía siempre frágil a base de dedicación y esfuerzo.

Madre de cuatro hijos, abuela de diez nietos y bisabuela, ninguno siguió estrictamente su estela académica, aunque uno estudió Historia de América. No es algo que le preocupe. Cuando se le pregunta cómo le gustaría ser recordada, evita cargos y distinciones. Prefiere algo más sencillo y, quizá por eso, más exigente: "como una buena persona, una mujer trabajadora, leal a sus amigos y a su familia". Y añade una convicción que atraviesa toda su vida: "Las mujeres siempre han sostenido el mundo, dentro y fuera de casa, han trabajado, hemos trabajado mucho, muchísimo".

Ahora, con una glorieta que llevará su nombre, Sevilla no solo fija una placa en el callejero, reconoce a una mujer que trabajó sin estridencias, que abrió caminos cuando no había mapas y que pionera de tantas cosas cuando esa palabra apenas se usaba.