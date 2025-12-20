Más de 20 operarios de limpieza y 42 autobuses extra: así es el dispositivo especial para el Betis-Getafe

El Real Betis se enfrenta este domingo contra el Getafe en el que será su último partido en casa de este 2025. Un encuentro para el que el Ayuntamiento de Sevilla ha diseñado un dispositivo especial de limpieza, movilidad y seguridad que cuenta con un despliegue extra por parte de los servicios municipales de Lipasam, Tussam y la Policía Local.

En concreto, "Tussam reforzará el servicio en la zona del estadio de La Cartuja coincidiendo con la celebración del partido, en las líneas que pasan por el entorno del estadio", según destacan desde el Consistorio. "Además, se pondrán a disposición de los asistentes al partido tres lanzaderas desde las inmediaciones de estadio a la estación de metro de Blas Infante-Aparcamiento P1, Sevilla Este y Barqueta".

Desde dos horas antes del inicio del Betis-Getafe, se dispondrán 18 vehículos adicionales para reforzar las líneas 2, C1 y C2. "A la finalización del partido, el servicio se complementará con 26 autobuses, entre ocho y 10 por línea, distribuidos en tres paradas exclusivas situadas en las inmediaciones del estadio (línea 2 en Juan Bautista Muñoz-Escuela de Ingeniería, línea C1 y C2 en Juan Bautista Muñoz, frente al estadio)", explican fuentes municipales. "Para agilizar la salida de los aficionados, el acceso de los usuarios a estos autobuses será gratuito".

"Asimismo, se prestará un servicio de lanzadera a la Avenida Blas Infante (Estación Metro-Aparcamiento P1), desde dos horas y media antes del inicio y a la finalización del partido. La parada de esta lanzadera se ubicará en Camino de los Descubrimientos-Laboratorios Ingeniería y en el recorrido de vuelta efectuará una parada en Torre Sevilla", apuntan desde el Ayuntamiento. "El servicio se prestará con diez autobuses y, exclusivamente en el recorrido de vuelta (Cartuja-Blas Infante), el servicio será gratuito".

"También prestarán servicio, solo a la finalización del partido, otras dos lanzaderas: Estadio de La Cartuja - Sevilla Este y Estadio de la Cartuja - Barqueta. La lanzadera a Sevilla Este efectuará las paradas de la línea LE desde Las Góndolas hasta la Av. La Aeronáutica únicamente como paradas de bajada. En ambos casos el servicio será gratuito".

Cortes de tráfico desde las 16:00

"El dispositivo por parte de Policía Local comienza a las 16:00 con el control de estacionamientos por las zona de afectación al estadio y primeros cortes en Vial Torre Sur del estadio, calle Ciencias Rugby con glorieta Beatriz Manchón y avenida del Ocio, además de la supervisión y distribución de venta ambulante en la zona autorizada y vigilancia de venta ilegal por espacios cercanos", informan desde el Consistorio hispalense.

"El dispositivo de tráfico y el operativo y el corte de las vías de acceso se activarán a las 18:00 en Américo Vespucio con Leonardo da Vinci, glorieta Beatriz Manchón con calle Alonso Barba, Glorieta Duquesa Cayetana De Alba con puente de Barqueta, solo permitiéndose el acceso a los vehículos autorizados al estadio como máximo hasta una hora antes del partido, según las condiciones de la zona", aclaran fuentes municipales. Unos cortes de tráfico que se desarrollarán desde esta hora y hasta el final de partido.

"A su vez se ha dispuesto zona de estacionamiento de motocicletas, patinetes y bicicletas bajo el viaducto junto al acceso a túnel Sur frente al rocódromo y otra en zona norte frente a las instalaciones deportivas la Cartuja", detallan desde el Ayuntamiento. "El punto de encuentro de aficionados se mantiene en acceso al Túnel Sur junto al P1".

Más de 20 operarios de Lipasam

En el apartado de limpieza también se ha dispuesto un operativo especial, que cuenta con hasta 21 operarios y nueve vehículos divididos en tres fases: previa, partido y pospartido. Todo para "lograr devolver la normalidad a las calles y los espacios públicos lo antes posible", tal como destacan desde el Gobierno de José Luis Sanz.