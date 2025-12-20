Muere un hombre de 57 años tras ser atropellado en Sevilla en la salida de Blas Infante

Un hombre de 57 años ha fallecido este viernes tras ser atropellado por un coche en Sevilla. El suceso ocurrió en torno a las 23:00 en la avenida de Blas Infante en dirección a la salida para el Aljarafe, según informan los Servicios de Emergencias 112. El conductor del turismo ha dado negativo en las pruebas de alcohol y drogas, según confirman fuentes oficiales a El Correo de Andalucía.

El Servicio de Emergencias 112 recibieron varias llamadas de testigos que alertaron de un atropello en la zona de Blas Infante. Hasta el punto exacto, situado en el kilómetro 816 de la carretera N-630, se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y sanitarios del 061, que certificaron poco después la muerte de la víctima, de 57 años de edad.

La Guardia Civil practicó las pruebas de alcohol y drogas al conductor del turismo implicado en el accidente, arrojando un resultado negativo en ambas, según informan fuentes oficiales a este medio. No obstante, desde el Instituto Armado se ha abierto una investigación para esclarecer las causas concretas que rodean a este atropello mortal.