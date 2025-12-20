La nueva estación de trenes de Dos Hermanas ya tiene aprobación definitiva: las obras comienzan en 2026

El Ayuntamiento de Dos Hermanas ha dado luz verde definitiva al proyecto constructivo de la futura estación de Cercanías de Casilla de los Pinos, un paso clave que permitirá avanzar hacia la licitación de las obras, prevista para el primer trimestre de 2026. El Consistorio considera este trámite un “hito decisivo” para hacer realidad una infraestructura largamente demandada por la ciudad.

La nueva estación se ubicará en el entorno noroeste del municipio, junto al aparcamiento disuasorio municipal de la avenida Adolfo Suárez, y supondrá un importante impulso para la movilidad sostenible y la conectividad ferroviaria de Dos Hermanas, reforzando su integración en la red de Cercanías del área metropolitana de Sevilla.

El proyecto aprobado recoge la solución técnica definitiva, fruto del trabajo conjunto entre Adif y el Ayuntamiento, y se apoya en estudios de demanda y capacidad que garantizan su viabilidad funcional y su adecuada integración urbana. La estación contará con un edificio de viajeros en una sola planta, con una superficie útil de 453,5 metros cuadrados, dimensionado conforme a las necesidades previstas de uso.

Dos andenes laterales con 260 metros de longitud

La actuación incluye la construcción de dos andenes laterales, uno a cada lado de la plataforma ferroviaria, con 260 metros de longitud y una anchura mínima de cinco metros, que dispondrán de marquesinas iluminadas de unos 80 metros. Ambos andenes estarán comunicados mediante un paso inferior bajo las vías, dotado de escaleras y ascensores para garantizar la accesibilidad universal y la seguridad de los usuarios.

Además, el proyecto contempla la instalación de cerramientos perimetrales en la estación y los andenes, así como la sustitución del cerramiento actual a lo largo de todo el aparcamiento municipal. También se prevé la renovación de los postes de catenaria, que serán reemplazados por nuevos pórticos y pórticos ménsula en la zona afectada.

La futura estación contará con una zona de aproximación peatonal que integrará espacios para vehículos de emergencia, taxis, carril bici, áreas de bajada de viajeros y nuevos sistemas de movilidad. Asimismo, se ejecutarán las acometidas necesarias de electricidad, agua potable, saneamiento y pluviales, conectadas a las redes correspondientes.

El proyecto incluye igualmente la demolición de la pasarela metálica peatonal urbana existente en el cruce de las vías, situada en las inmediaciones del paso superior de la avenida Adolfo Suárez.

Desde el Ayuntamiento han subrayado que esta aprobación definitiva supone un avance estratégico para el desarrollo de Dos Hermanas, al mejorar la oferta de transporte público, reducir el uso del vehículo privado y dar respuesta al crecimiento urbano, especialmente en los desarrollos del entorno norte y de Entrenúcleos. El Consistorio ha destacado también la colaboración institucional con Adif, clave para seguir avanzando en una infraestructura considerada esencial para el futuro de la ciudad.