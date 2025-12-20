El restaurante de Sevilla que Alberto Chicote dice que tiene las mejores tapas: "La mejor cocina que he visto"

El reconocido cocinero Alberto Chicote se ha trasladado hasta Sevilla, la "capital mundial de las tapas", tal y como él mismo ha asegurado, para probar sus bares y restaurantes, y descubrir cuál tiene las mejores tapas. Un reto que se ha saldado con un claro vencedor, del que el cocinero ha asegurado que tiene "la mejor cocina".

Chicote ha otorgado este veredicto durante su programa 'Batalla de Restaurantes', en el que ha viajado hasta la capital sevillana para degustar las creaciones culinarias de cuatro de sus mayores emblemas gastronómicos: Deleite, Benavente, Pan y Circo, y La Antigua Abacería de San Lorenzo.

Cómo funciona el reto: plato típico, votaciones y premio de 10.000 euros

"Deleite, el local de Estanis del Olmo, un gastrobar muy diferente al de Antonio Fernández, Benavente. En el centro de la ciudad conocerá el restaurante Pan y Circo, una propuesta muy personal de Kike Domínguez y de su mujer y, para acabar, la tradición de La Antigua Abacería de San Lorenzo, donde Alejandra Respaldiza reinventa las recetas de toda la vida", aseguran desde el programa sobre estos negocios.

Los participantes en esta versión sevillana del programa tenían que competir entre sí para poder llevarse los 10.000 euros del premio y obtener el título de mejor restaurante de la región cocinando un plato típico de la zona y recibiendo las votaciones tanto de sus contrincantes como del propio Chicote.

El ganador: Deleite se lleva la nota más alta de Chicote

Y tras esta prueba, la competición ha finalizado con un claro vencedor, Deleite, del que Chicote ha asegurado que tiene "la mejor cocina" de los participantes.

"Deleite se lleva mi nota más alta", ha señalado el chef. Sin embargo, no solo ha querido felicitar su cocina, sino que ha mostrado los aspectos que no le parecen tan positivos de este negocio: "Se presenta como un restaurante moderno con una decoración actual y una oferta gastronómica puesta al día, pero en realidad nada destaca ni se presenta como propio".

Además, ha recalcado: "Los platos cumplen en la mesa. La mejor cocina que he encontrado en 'Batalla de Restaurantes' debería dar para mucho más".

Clasificación final: del segundo al cuarto puesto

En segunda posición se encuentra Benavente Gastrobar, del que Chicote ha afirmado que "ofrece una gastronomía única, pero necesita ampliar conocimientos y recetas".

En tercer lugar, se ha situado Pan y Circo, del que ha asegurado que es "una galería de arte y de gastronomía". "Algunos platos convencen y otros pasan por la mesa sin emocionar. Convendría asentar los platos que funcionan y refinar los que chirrían", ha indicado sobre este negocio.

La cuarta posición ha sido para la Antigua Abacería de San Lorenzo, sobre la que ha afirmado: "Es parte de la historia de Sevilla, pero a día de hoy necesita una puesta al día tanto de sus instalaciones como en su recetario. Hay que conservar el alma de su historia, pero es un lugar que merece una puesta a punto ya".