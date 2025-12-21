"Una fiesta del deporte en el Parque de María Luisa": la Carrera de la Navidad congrega a más de 1.800 participantes por un fin benéfico

Más de 1.800 personas han participado este domingo en la primera edición de la Carrera de la Navidad de Sevilla, según datos del Ayuntamiento. "Una fiesta del deporte en el Parque de María Luisa", según la ha definido José Luis Sanz, que además tiene un marcado fin benéfico: en esta ocasión, a favor de Apascide (Asociación Española de Familias de Personas con Sordoceguera).

Esta cita, impulsada por el Instituto Municipal de Deportes (IMD), se ha desarrollado en un recorrido de 3,5 kilómetros por el Parque de María Luisa. "Los más 1.800 participantes participantes de esta I Carrera de la Navidad han podido completar el itinerario de esta prueba tanto corriendo como caminando", detallan desde el Consistorio hispalense.

"Tras la carrera o marcha de los participantes, en la llegada se ha contado con avituallamiento líquido y sólido, así como degustaciones. Además, la Plaza de América ha contado con un escenario con animación, sorteos, música navideña y villancicos, entre otras actividades", informan fuentes municipales. "Una nueva actividad que viene a potenciar la agenda de la Navidad en Sevilla y a integrar en esta el deporte".

Todo lo recaudado en esta primera edición de la cita ha ido destinado Asociación Española de Familias de Personas con Sordoceguera. Y no acaba ahí el carácter solidario de la prueba: "En el evento también se ha habilitado un espacio para poder entregar juguetes para niños desfavorecidos, así como un Cartero Real en el que los más pequeños de la casa han podido dejar sus cartas para los Reyes Magos".