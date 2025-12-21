Dónde cenar en Nochebuena y Nochevieja en Sevilla: restaurantes y menús de Navidad 2025

La llegada de la Navidad trae consigo en la mayoría de ocasiones la presencia de comidas copiosas, y horas y horas frente a los fogones para preparar los platos más elaborados y sabrosos con los que festejar estas fechas. Sin embargo, cada vez son más los sevillanos que deciden celebrar estas fiestas en algún restaurante para evitar ese trabajo extra en la cocina.

Para ellos, existe una amplia variedad de negocios en Sevilla que ofrecen una amplia variedad de menús para las dos fechas clave de estas Navidades en materia gastronómica: Nochebuena y Nochevieja.

Entre los principales establecimientos que ofrecen estos servicios se encuentran los hoteles de la ciudad, que sirven tanto a sus clientes como al resto de la ciudadanía los platos más cuidados para vivir la Navidad con los mejores sabores.

Menú de El Tabanco de Carmona

Este es el caso del restaurante del Hotel Alcázar de la Reina de Carmona, 'El Tabanco de Carmona', que ha creado diversos menús especiales para Nochebuena y Nochevieja.

Para Nochebuena, los comensales podrán disfrutar de un menú de 65 euros por persona que, si se quiere combinar con una estancia en una habitación doble, ascendería a 105 euros por persona.

Este menú está formado por entrantes compartidos como chacina variada, con jamón, queso, caña lomo, chorizo, salchichón, lingote de bacalao con salsa de piquillos o risotto de Setas al champagne.

A esto se suma como primer plato una crema de calabaza al Ras el Hanout, así como dos platos principales a elegir, pavo relleno de espinacas, frutos secos y patatas asadas al ajo o lomos de dorada, menestra de verduras naturales, yuca frita y mahonesa de algas.

Esto se acompañará con sus postres de torta inglesa, dulces navideños o crema de orujo.

Su menú de Nochevieja, por 180 euros

En cuanto a su menú de gala de Nochevieja, tendrá un precio por persona de 180 euros con suplemento por habitación en doble estándar de 55 euros, que incluye copa de bienvenida con jamón ibérico, taquitos de queso con confitura de frutos rojos y surtido de sushi especial Alcázar de la Reina.

En cuanto a los entrantes, se podrá disfrutar de una crema fina de mariscos, que continuará con un primer plato de pargo asado sobre crema de espárragos blancos y miso, acompañado de trigueros, pak choi y un toque de polvo de jamón.

Tras esto se tomará un sorbete de piña colada al aroma de ron, para pasar posteriormente a un segundo plato de lingote de cochinillo confitado, crema de apio, nabo y sinfonía de verduras de temporada.

Para finalizar, se servirá su versión del Lemon Pie de postre.

La oferta del Restaurante San Fernando para Nochebuena

Lo mismo ocurre con el restaurante San Fernando del Hotel Alfonso XIII de Sevilla, que ofrecerá diversas propuestas para Nochebuena y Nochevieja.

En el caso de la cena de Nochebuena, contará con un precio de 198 euros para adultos y 80 euros para niños de entre 4 y 12 años.

Su carta estará compuesta por tataki de atún de Almadraba con tomate de mar azul, gel de salmorejo y huevo curado en soja con hinojo fermentado y pistacho, y una vieira a la brasa con coliflor en texturas, caviar de beluga de Riofrío, guisantes y polvo de jamón ibérico de bellota como entrantes.

La cena seguirá con un sorbete de frutos rojos y gelée de cava, y un lingote de ternera de Angus con puré de chirivía con verduras de raíz baby, shimenji encurtida y jugo de brotes de berros como plato principal.

Como postre, una Mousse de tres chocolates con galleta Sablé y glaseado de chocolate.

Así será su cena de gala

Su cena de gala de Nochevieja contará con música en directo, cotillón, uvas de la suerte, brindis y barra libre, así como con un menú de 525 euros para adultos y 162 euros para niños que incluye la cena y la fiesta.

En su menú se puede encontrar tartar de gamba roja y caviar de Riofrío, carpaccio de vieira con trufa y micuit de foie con ragú de kumquat, un aperitivo individual de anchoa del Cantábrico 00 con espárragos verdes, confitura de higos, ajo blanco y almendras garrapiñadas, un entrante de Bogavante marinado con su pinza en tempura, sopa de maíz y viagra de yuzu y tomate.

A estos se suman un sorbete de mango y gelée de Moët Chandon, así como sus platos principales: carré de lenguado con mousse de vieira, coliflor, trufa y emulsión de cítricos; y solomillo de rubia gallega con terrina de patata y cebolla roscoff, puerro, emulsión de rábano y jugo de Oporto.

Y para completar el menú, el restaurante ofrece de postre un Sablé de Breton con cremoso de praliné y namelaka de chocolate negro, mignardises, dulces de Navidad y las tradicionales uvas de la suerte.

Recoveco, otra de las opciones para esta Navidad en Sevilla

En cuanto a Recoveco, el restaurante del Hotel Vincci Selección Unuk de Sevilla, ha creado distintos menús especiales para Nochebuena y Nochevieja que se podrán disfrutar tanto en su local como en su terraza acristalada con vistas 360 grados a la ciudad, aunque para esta última opción tendrán que pagar un suplemento de 120 euros.

El menú en su salón, por su parte, tendrá un precio que oscilará los 235 euros.

Su menú de Nochebuena tendrá entrantes como caldo de Navidad, galets de gallina y ventresca de atún rojo de Almadraba, foie fresco asado, setas confitadas, habas y helado de mandarina, demás de ravioli de cigala confitada con bechamel de azafrán y vegetales.

De principal habrá merluza de pincho en salsa verde con berberechos, ajos tiernos y su cococha en tempura, sorbete de cava y naranja sanguina; y cochinillo confitado, chutney de mango, puré de chirivía ahumado y jugo de su asado

Para finalizar, se disfrutará de un postre de milhojas de turrón Yemas Conventuales de San Rubén.

La cena de Nochevieja, por 369 euros

La cena de Nochevieja, por su parte, tendrá un coste de 369 euros y contará con aperitivos como bogavante con emulsión de mango y aire de coco, vieira con sopa de cebolla, jugo de coral, pipil de coliflor, caviar de Río Frío y hortalizas.

A estos se suman su carpaccio de gamba roja, tuétano y crema cítrica; y Thai Canelón de rabo de toro, yema curada y espuma de boletus.

Para los principales, el restaurante ha escogido rodaballo marinado en sake, pack choi y huevas de tobiko; y sorbete de fruta de la pasión y Chateaubriand de vaca retinta, salsa charcutière y encurtidos.

Todo esto se completará con un postre de esfera de chocolate con mousse de avellana y bizcocho de lima Yemas conventuales de San Rubén

Una opción italiana para Navidad

En cuanto al restaurante que mezcla la cocina italiana y andaluza Panrallao, contará con un menú de Nochebuena por 90 euros por persona, mientras que el de Nochevieja será de 140 euros.

La carta de Nochebuena estará compuesta por entrantes individuales como gilda de atún marinado, pipirra vasca, aceituna manzanilla, tomate seco y scamorza; así como anchoa 00 del Cantábrico, mantequilla ahumada y focaccia, y sardina ahumada, tomate San Marzano concassé y pan tostado.

Los entrantes para compartir serán pastel de cabracho con salsa tonnata, alcaparra frita y tostas; así como fritura de calamares de potera, alioli negro, chutney de limón y pimientos de padrón.

El plato principal será costillitas de atún rojo de almadraba con jugo de carne y patas asadas, a lo que seguirá de postre torrija brioche al Limoncello, helado y coulis de frutos rojos, así como un surtido de mantecaditos y polvorones.

En cuanto a su menú de Nochevieja, estará formado por un cóctel de bienvenida con aperitivos como ostra francesa con vinagreta de lima y tabasco, anchoa 00 del Cantábrico, mantequilla ahumada; y focaccia y caviar de esturión, blinis y burrata.

A esto le seguirán los entrantes de tartar de gambón, huevas de trucha y regaña de pipas, tarrina de foie gras y porchetta con chalotas al Módena y alcachofas guisadas a la menta; y consomé de jamón.

El plato principal, por su parte, será pularda rellena de setas y castañas, puré trufado y jugo de carne, a lo que le seguirá un prepostre de surtido de brigadeiros de violeta, dulce de leche y capuchino. El postre estará compuesto por pannacotta al chocolate negro, crumble e galleta y caramelo salado.

La Lola de Javi Abascal en Navidad

Entre las opciones disponibles para Nochevieja también se encuentra el Menú Gala Fin de Año de La Lola de Javi Abascal, restaurante con un Sol de la Guía Repsol y restaurante Bib Gourmand de la Guía Michelin.

El menú para cualquier día de Navidad, a excepción de Nochebuena, que cierran, estas fiestas tiene un precio de 60 euros por persona y cuenta con aperitivos como gilda Lalola, croqueta ibérica, buñuelos de bacalao, así como platos para compartir cada cuatro personas, con ensaladilla de langostinos con huevo fritos y arroz con carrillada ibérica.

A esto se suma su principal a elegir de presa ibérica con patatas hasselback o el bacalao confitado con migas marineras y toffee de ajo asado y, de postre, natillas Lalola.

Para Nochevieja, por su parte, cuenta con un menú de 180 euros por persona con embutidos ibéricos de bellota, ensaladilla, patatas, camarones, taquitos de jamón ibérico, tarrina de foie francés, carrillada y pistacho al centro de la mesa, acompañados por ostras, gambas de Huelva, langostinos de Cádiz, buey de mar y relleno andaluz.

Junto con esto, se puede elegir uno de sus platos principales, entre los que se encuentra el solomillo de ternera madurada con salsa de café París y milhojas de patata ecológica, o bacalao con salsa de champán, caviar y mini verduras ecológicas. Y para completar, de postre, piña osmotizada, ajoblanco dulce o crumble de jamón ibérico.