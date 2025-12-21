Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cuenta atrás para el Gordo de Navidad: Sevilla, entre las ciudades más premiadas de la historia

Sevilla ocupa el tercer puesto nacional entre las ciudades donde más veces ha caído el primer premio, con 19 ‘Gordos’, solo por detrás de Madrid y Barcelona.

Archivo - Agraciados con el ‘Primer Premio’ del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2023 correspondiente al número 88008 celebran su suerte en la administración Doña Manolita, a 22 de diciembre de 2023, en Madrid (España). Hoy se celebra el Sorteo

Archivo - Agraciados con el ‘Primer Premio’ del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2023 correspondiente al número 88008 celebran su suerte en la administración Doña Manolita, a 22 de diciembre de 2023, en Madrid (España). Hoy se celebra el Sorteo / Carlos Luján - Europa Press - Archivo

El Correo

El Correo

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 se celebra este lunes 22 de diciembre, a partir de las 9.00 horas, y repartirá 2.772 millones de euros en premios, 70 millones más que el año pasado. El sorteo tendrá lugar, como es tradición, en el Teatro Real de Madrid, mientras en Sevilla miles de personas seguirán el escrutinio con la esperanza de que la suerte vuelva a sonreír a la ciudad.

Sevilla, entre las más afortunadas de España

En el histórico del sorteo, Sevilla ocupa el tercer puesto nacional entre las ciudades donde más veces ha caído el primer premio, con 19 ‘Gordos’, solo por detrás de Madrid y Barcelona. Esta posición consolida a la capital andaluza como uno de los grandes referentes de la fortuna navideña, por delante de otras ciudades como Bilbao, Valencia o Zaragoza.

Más premios y más décimos a la venta

Este año se han puesto a la venta 198 millones de décimos, correspondientes a 198 series de 100.000 números, lo que eleva la emisión total a 3.960 millones de euros. El 70% de esa cantidad se destina a premios, con un primer premio de 4 millones de euros por serie, un segundo de 1.250.000 euros y un tercero de 500.000 euros, además de cuartos y quintos premios muy repartidos.

Cómo y cuándo cobrar los premios

Los premios podrán cobrarse desde la misma tarde del sorteo y hasta el 23 de marzo de 2026. Los importes inferiores a 2.000 euros podrán cobrarse en cualquier administración de loterías, incluso en metálico o por Bizum, mientras que las cantidades iguales o superiores deberán cobrarse en BBVA o CaixaBank. Las entidades financieras no podrán aplicar comisiones, según recuerda la OCU.

Fiscalidad: qué se queda Hacienda

Los premios de hasta 40.000 euros están exentos de tributación, mientras que el exceso sobre esa cantidad estará sujeto a una retención del 20%. Así, quienes resulten agraciados con el Gordo recibirán una importante suma neta, aunque con la correspondiente deducción fiscal.

