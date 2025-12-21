La escultura desconocida de Sevilla cuyo significado casi nadie conoce: "Es un homenaje a la Giralda de Manhattan"

Sevilla alberga en uno de sus entornos más emblemáticos una escultura que la mayoría de visitantes desconoce y que tiene su origen en el Madison Square Garden de Nueva York.

Se trata de la escultura de 'Diana Cazadora' que se encuentra en el Muelle de Nueva York de la capital de Sevilla, que representa a la diosa romana con una figura de unos 550 kilos de bronce y tres metros de altura, que se suman a los otros tres metros que mide la columna de acero sobre la que está colocada.

Una escultura en Sevilla en homenaje a Manhattan

Esta creación artística que se instaló en Sevilla en 2019 tras ser realizada por el pintor y escultor Ricardo Suárez no se encuentra en este lugar por casualidad, sino que busca rendir tributo a Nueva York.

"Es un homenaje a la Giralda de Manhattan", ha señalado Gracia Rodríguez, creadora de contenido especializada en cultura y curiosidades de Sevilla.

La construcción de la Giralda de Manhattan, en el siglo XIX

Todo comenzó en el siglo XIX, cuando se construyó en el antiguo complejo arquitectónico del Madison Square Garden una torre basada en la Giralda de Sevilla que homenajeaba al territorio hispalense.

Pero, a diferencia de la Giralda, esta construcción no estaba coronada por un Giraldillo, sino por una escultura de bronce de una 'Diana Cazadora' que fue realizada entre 1892 y 1894 por el artista norteamericano de origen irlandés Augustus Saint-Gaudens.

Qué fue la Giralda de Manhattan del Madison Square Garden

Una construcción que se convirtió en todo un emblema de la ciudad de Nueva York y de su unión con Sevilla. Pero la crisis económica de principios del siglo XX hizo que se tuviera que cerrar el antiguo Madison Square Garden y se demoliera en 1925.

Sin embargo, para que no se perdiera esta obra, la escultura que coronaba esta torre se guardó en el Philadelphia Museum of Art, mientras que una de sus copias se expone en el Metropolitan Museum de New York.

Por qué el Muelle de Nueva York se llama así

"En 2019, como homenaje a aquella Giralda, se instaló en Sevilla en el muelle que lleva el nombre de la ciudad americana esta réplica de la Diana Cazadora que coronó durante mas de 30 años a la Giralda de Manhattan", ha recalcado la creadora de contenido.

Así nació esta obra inspirada en la Diana Cazadora de Manhattan que se localiza en el Muelle de Nueva York de Sevilla, que debe su nombre al hecho de que desde allí salían los barcos que partían hacia Estados Unidos. Una conexión fluvial que se perdió en la década de los 50, pero que se recuperó en 2009 con una nueva línea de transporte de mercancías.