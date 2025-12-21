Sevilla
La iglesia del Hospital de la Caridad de Sevilla abrirá sus puertas en 2026: "Es un tesoro único en España"
José Luis Sanz ha visitado las obras de restauración "de uno de los conjuntos barrocos más sobresalientes de la ciudad", centradas ahora en la recuperación de yeserías y frescos de Valdés Leal
"Un tesoro único en España". Así ha definido José Luis Sanz la iglesia de San Jorge del Hospital de la Caridad, sometida desde hace meses a una restauración "llamada a marcar un antes y un después en uno de los conjuntos barrocos más sobresalientes de la ciudad", tal como ha señalado el alcalde de la capital andaluza. Una joya arquitectónica "que en 2026 abrirá en todo su esplendor", según ha adelantado el propio Sanz.
En estos momentos, las obras en el templo del Hospital de la Caridad están en su fase final, centrada en "la recuperación de los frescos de Juan de Valdés Leal que decoran la cúpula y las yeserías", según informan desde el Ayuntamiento. Tras su visita a los trabajos, el alcalde ha querido subrayar este domingo "la importancia de esta restauración como una inversión cultural y simbólica que refuerza la identidad histórica de Sevilla".
"La iglesia estaba en un estado lamentable, era una arquitectura muy débil propia de la carestía económica de aquel tiempo", ha señalado Enrique Carvajal, arquitecto director de la obra. "Estaba como un encaje antiguo que se deshace entre los dedos. Aunque ya hemos terminado el refuerzo estructural, y ahora estamos en la restauración pictórica y de la decoración de escayola".
"Esta iglesia del barroco es para mí la más importante que existe en Andalucía", ha confesado el propio Carvajal. "Es un barroco sutil, sencillo, con detalles importantes. Y lo que es un lujo es la cúpula: en lugar de cimborrio tenemos esa maravillosa cúpula de Valdés Leal", ha definido el arquitecto que ha redactado el proyecto de esta intervención, dirigida por Javier Villa.
En los trabajos participan las empresas Reepox, encargada de los refuerzos estructurales, y Sanor, responsable de las actuaciones en las fábricas del edificio, según informan desde el Consistorio. La restauración de la parte ornamental corre a cargo de la restauradora Julia Ramos, que está llevando a cabo la limpieza y recuperación de todas las pinturas murales y yeserías que decoran el templo, incluidos los frescos de Valdés Leal de la cúpula. Una vez finalizada esta fase, se procederá a la limpieza del retablo mayor.
