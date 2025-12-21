Macarena Osorno, directora de Cartuja Center: "Antes teníamos que ir a Madrid para ver grandes musicales pero ya llegan a Sevilla"

Caminar por el Cartuja Center Cite en una tarde cualquiera es asomarse a la intensidad de la vida cultural de Sevilla. Para la directora del teatro, Macarena Osorno, el año que termina ha sido decisivo: "Este año vamos a cerrar con una cifra de 600.000 asistentes, con más de 400 eventos, tanto de espectáculos como corporativos". Una avalancha de público que, según ella, aún podría ser mayor: "Al final hay una demanda muy creciente… incluso diría que sería capaz de absorber mucho más de lo que hoy estamos ofreciendo".

La programación navideña ha servido como un claro termómetro de la buena salud del teatro. Desde Los Morancos, que agotaron las entradas durante nueve días consecutivos y reunieron a más de 18.000 espectadores en apenas una semana, hasta Manu Sánchez, que consolida su presencia como uno de los artistas más queridos de la cartelera tras superar los 25 eventos. A ello se suma el éxito de propuestas tradicionales como la Zambomba de Así canta Jerez, que con más de cuatro funciones logró colgar el cartel de sold out.

Esta oferta se completa con una atención especial a públicos de todas las edades, especialmente al infantil: "Hay que cuidar mucho al público infantil, porque van a ser nuestros futuros clientes", señala Macarena, subrayando que en esta apuesta por las nuevas generaciones se encuentra la base de un público fiel a largo plazo.

El resultado es un teatro que vive la cultura a diario y atrae espectadores no solo de Sevilla, sino también de provincias cercanas como Cádiz, Huelva, Málaga o Jerez, reforzando su papel como epicentro cultural de la región: "Son provincias y espectadores que vienen aquí de una forma también muy usual, también por la facilidad que tenemos en el espacio de acceder al mismo", explica.

Grandes nombres y musicales que hacen historia

El teatro se ha consolidado como un espacio de encuentro en el que conviven generaciones y sensibilidades muy diversas. Su programación abarca desde conciertos en formato pista que atraen a un público adolescente, hasta musicales y espectáculos familiares que llenan los fines de semana, sin olvidar propuestas de ballet o conciertos sinfónicos dirigidas a un público más adulto. "Tenemos espectadores de todas las edades, infantiles, amantes de la música sinfónica o jóvenes que acuden a conciertos de pista", explica Macarena, subrayando que la diversidad es uno de los rasgos identitarios del centro.

Se ha consolidado como un espacio capaz de conjugar artistas ya consagrados con propuestas que marcan tendencia. De cara a 2026, su programación contará con nombres de primer nivel como Morrissey, Milo J, Mikel Izal o María Peláe, entre muchos otros. No obstante, uno de los ejes más esperados de esta nueva etapa es la firme apuesta por los musicales, un género que abre una nueva vía cultural en Sevilla a través de espectáculos de gran formato y calidad: "Creo que el género del musical no estaba tan implantado aquí y que esta evolución es importantísima tanto para la ciudad como para el sector cultural", señala Macarena, con satisfacción y convicción, al valorar los avances logrados durante su etapa al frente del recinto.

Este impulso se traduce ya en cifras y títulos concretos: "Antes teníamos que desplazarnos a Madrid para ver un musical, porque aquí no se programaban. Sin embargo, el año pasado acogimos tres grandes producciones, Chicago, Priscilla y Cantando bajo la lluvia además este año contaremos con Tootsie y El fantasma de la Ópera", adelanta Osorno.

A esta oferta cultural se suma su vertiente corporativa y audiovisual, con la celebración de congresos, convenciones y eventos híbridos, que evidencian cómo un teatro puede funcionar no solo como escenario artístico, sino también como motor económico de la ciudad, generando empleo y atrayendo turismo de forma tangible.

Una apuesta con proyección de futuro

Lo que sorprende al cruzar las puertas del recinto no es únicamente su envergadura, sino la sensación de que cada espacio está preparado para adaptarse a cualquier propuesta artística. El sistema de butacas automatizado Gala Venue permite transformar la platea de formato teatral en pista de conciertos en apenas cuatro minutos, ampliando el aforo de 2.000 a 3.500 espectadores sin que el público apenas perciba la transición. A ello se suma la acústica Constellation, única en España, que hace posible que un concierto de rock y un recital de ópera convivan en un mismo espacio con la misma calidad e intensidad sonora.

La combinación de tecnología y versatilidad ha permitido que el teatro se consolide como sede de eventos de proyección internacional, como la gala televisada de los Latin Grammy, así como en uno de los ejes del Festival Internacional de Cine de Sevilla, del que aspira a seguir siendo sede principal en 2026. Para la directora, el rumbo está definido: "Vamos a apostar por artistas internacionales, por traer una programación de mucha calidad y profundizar en esa programación de máxima calidad".

Detrás del telón, la actividad no se detiene, los equipos técnicos trabajan a un ritmo constante, tal y como relata a este medio Osorno: "Hoy se desmonta un escenario, mañana se monta otro, el teatro nunca descansa". Mientras Sevilla lo habita día a día, este auditorio proyecta la ciudad hacia el exterior, constituyendose en un espacio que refleja su identidad cultural y, al mismo tiempo, la expande más allá de sus fronte