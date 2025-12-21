Los niños de Sevilla hablan con los Reyes Magos por videollamada: así puedes concertar una cita gratis esta Navidad

En Sevilla, los niños hablan con los Reyes Magos por videollamada. Gracias a una campaña promovida por Lipasam, los más pequeños de la casa pueden charlar de manera gratuita con Sus Majestades esta Navidad a través de la aplicación Google Meet. "Y después recibirás un vídeo con la grabación para que guardes el recuerdo para siempre y lo compartas con familiares y amigos", informan desde esta empresa municipal.

Para poder concertar una cita, primero debes entrar en la web lipasamreyesmagos.es. Ahí encontrarás el calendario con las fechas y horas disponibles y la lista para poder seleccionar al rey mago con el que quieras hablar. "Puedes aprovechar una misma cita para todos los peques de la casa", apuntan en la información oficial sobre una acción promovida por Lipasam y ejecutada por la agencia Sevilla con los peques.

"Rellena el formulario para que el rey mago tenga toda la información necesaria para sorprender a tu peque. Solo se aceptará una cita por correo electrónico y teléfono para que la magia llegue a más hogares", detallan en la web de la campaña. "El día de la cita, conéctate al enlace de Google Meet que habrás recibido en tu correo de confirmación. Tenlo todo preparado dos minutos antes de tu cita y espera la llamada del Rey elegido".

Lo ideal es tener un ordenador, Mac, tablet o móvil "con una buena conexión a internet" y acceso a un navegador web, preferiblemente Google Chrome. Asimismo, también se tendrá que disponer de cámara o webcam y audio "para mantener la charla con Sus Majestades". Las llamadas tienen una duración máxima de cuatro minutos, y al término de la misma, se envía la grabación también de manera totalmente gratuita.