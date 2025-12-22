Una banda agrede a un vecino en El Tardón por intentar extinguir un contenedor en llamas y se salva por un camión de Lipasam

La Policía de Sevilla ha recibido en las últimas horas una denuncia por la agresión en el sevillano barrio de El Tardón cuando un grupo formado por una decena de jóvenes golpearon a un vecino después de que extinguiera el fuego un contenedor de basura que habían prendido pocos minutos antes y que se encontraba en ese momento en llamas. El episodio terminó de una manera inesperada, cuando un camión de Lipasam que estaba por la zona entró en la escena y brindó su ayuda, disuadiendo a los agresores.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada de este domingo, pasada la medianoche, cuando el grupo violento movilizó un contenedor de basura situado en Ronda de Tejares y lo desplazó hasta la calle Rubén Darío, en las proximidades del túnel bajo la autopista. Es allí donde le prendieron fuego, alertando a los vecinos por el riesgo de que se extendiera a la proximidad de vehículos y otros objetos inflamables.

Después de varias llamadas al teléfono de Emergencias 112, según ha podido saber este periódico, uno de los vecinos acudió al lugar con un extintor particular para extinguir el fuego. Una vez cumplida la misión, se dispuso a abandonar el lugar cuando los agresores, que se encontraban a pocos metros, comenzaron a arrojarle objetos a la cabeza, entre ellos botellas de vidrio, de plástico, o una silla, que llegó a impactarle, y a proferir amenazas de muerte.

El vecino trató de huir, y logró subirse a una bicicleta del servicio Sevici para dejar a los agresores atrás. Uno de ellos, sin embargo, continuó la persecución en patinete eléctrico y terminó embistiéndolo y arrojándole al suelo.

La denuncia policial, a la que este medio ha tenido acceso, relata el desenlace. Así, detalla que cuando uno de los agresores "se dirigía a él para golpearle, éste logró levantarse rápidamente logrando observar a lo lejos a un conductor de la empresa Lipasam, al cual pidió auxilio, momento en que el autor de los hechos se marcó del lugar".

Una vez que el conductor del camión de basura de Lipasam vio lo sucedido, le brindó ayuda y se ofreció a escoltar a la bicicleta varias calles, hasta que estuvo fuera de peligro. Después de alejarse una distancia prudencial, visulmbró a dos serenos a quienes pidió asistencia para acudir al domicilio familiar.