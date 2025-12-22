Un conductor de 57 años se estrella contra la Glorieta de México en Sevilla y es trasladado al Virgen del Rocío

Un conductor de 57 años ha protagonizado este lunes un accidente de tráfico en Sevilla tras empotrar su vehículo contra la Glorieta de México, situada entre las avenidas de Moliní y Las Razas, en las inmediaciones del Puerto de Sevilla, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 a Europa Press. Además, fuentes municipales han confirmado que el conductor dio positivo en una prueba de alcoholemia administrativa.

Aviso al 112 y activación de los servicios de emergencia

El accidente se ha producido a las 12,15 horas, momento en el que el centro de emergencias 112 recibió una llamada alertando del siniestro vial ocurrido en esta zona de la capital hispalense.

Tras el aviso, se activaron efectivos de la Policía Local de Sevilla, los servicios sanitarios del 061 y personal del Centro de Coordinación Operativa (Cecop) para atender la situación y regular el tráfico.

Traslado al Hospital Virgen del Rocío

Finalmente, y como consecuencia del impacto, el hombre de 57 años fue trasladado a la unidad de traumatología del Hospital Universitario Virgen del Rocío, donde quedó ingresado para su valoración médica.