Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Restaurante ChicoteMinistra Educación MacarenaNuevo PizjuánLluvias SevillaLo Celso BetisComprobar Lotería de Navidad
instagramlinkedin

Un conductor de 57 años se estrella contra la Glorieta de México en Sevilla y es trasladado al Virgen del Rocío

Fuentes municipales han confirmado que el conductor dio positivo en una prueba de alcoholemia

Archivo - Ambulancia del 061.

Archivo - Ambulancia del 061. / 112 - Archivo

R.M.

SEVILLA

Un conductor de 57 años ha protagonizado este lunes un accidente de tráfico en Sevilla tras empotrar su vehículo contra la Glorieta de México, situada entre las avenidas de Moliní y Las Razas, en las inmediaciones del Puerto de Sevilla, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 a Europa Press. Además, fuentes municipales han confirmado que el conductor dio positivo en una prueba de alcoholemia administrativa.

Aviso al 112 y activación de los servicios de emergencia

El accidente se ha producido a las 12,15 horas, momento en el que el centro de emergencias 112 recibió una llamada alertando del siniestro vial ocurrido en esta zona de la capital hispalense.

Tras el aviso, se activaron efectivos de la Policía Local de Sevilla, los servicios sanitarios del 061 y personal del Centro de Coordinación Operativa (Cecop) para atender la situación y regular el tráfico.

Traslado al Hospital Virgen del Rocío

Finalmente, y como consecuencia del impacto, el hombre de 57 años fue trasladado a la unidad de traumatología del Hospital Universitario Virgen del Rocío, donde quedó ingresado para su valoración médica.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El anuncio de José, un vecino de 90 años de Triana que se resiste a abandonar el barrio: '¿Por qué debería perder el derecho a seguir aquí?
  2. Así es uno de los buffets libres de Sevilla mejor valorados: con todo tipo de comida casera
  3. El restaurante de Sevilla que Alberto Chicote dice que tiene las mejores tapas: 'La mejor cocina que he visto
  4. La nueva estación de trenes de Dos Hermanas ya tiene aprobación definitiva: las obras comienzan en 2026
  5. Directo | Lotería de Navidad en Andalucía: última hora del sorteo, horario, dónde ver y lista de premios
  6. La escultura desconocida de Sevilla cuyo significado casi nadie conoce: 'Es un homenaje a la Giralda de Manhattan
  7. El bar de Sevilla con la carta 'más barata de la provincia': con sus platos a 2 euros
  8. Arranca la fabricación de los cinco nuevos trenes para aliviar el colapso de la línea 1 de metro: entrarán en servicio en 2028

Las tormentas previstas en Sevilla obligan a aplazar la Tiny Box Solidaria del Icónica Sevilla Fest

Las tormentas previstas en Sevilla obligan a aplazar la Tiny Box Solidaria del Icónica Sevilla Fest

Una banda agrede a un vecino en El Tardón por intentar extinguir un contenedor en llamas y se salva por un camión de Lipasam

Una banda agrede a un vecino en El Tardón por intentar extinguir un contenedor en llamas y se salva por un camión de Lipasam

Un conductor de 57 años se estrella contra la Glorieta de México en Sevilla y es trasladado al Virgen del Rocío

Este martes habrá lluvias y tormentas en Sevilla: el pico llegará a esta hora según Aemet

Este martes habrá lluvias y tormentas en Sevilla: el pico llegará a esta hora según Aemet

El 16 de la Virgen del Carmen reparte 600.000 euros en uno de los barrios más humildes de Sevilla: "Parece que nos ha oído"

La Lotería de Navidad 2025 deja en Sevilla más de 800.000 euros en premios

La Lotería de Navidad 2025 deja en Sevilla más de 800.000 euros en premios

Así te hemos contado el sorteo de la Lotería de Navidad en Sevilla y Andalucía

Así te hemos contado el sorteo de la Lotería de Navidad en Sevilla y Andalucía

Domi Vélez, sevillano considerado el mejor panadero del mundo: "Así puedes hacer pan en casa"

Domi Vélez, sevillano considerado el mejor panadero del mundo: "Así puedes hacer pan en casa"
Tracking Pixel Contents