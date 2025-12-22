En Directo
Sorteo Extraordinario
Directo | Lotería de Navidad en Andalucía: última hora del sorteo, horario, dónde ver y lista de premios
Todos los premios y anécdotas del sorteo, en El Correo de Andalucía
Los bombos de la Lotería de Navidad ya están listos en el Teatro Real para dar los 1.807 premios de este sorteo extraordinario de Loterías y Apuestas del Estado. En juego están 2.772 millones de euros en premios y muchos de los que este año participan esperan con ansia la salida del Gordo, premiado con 400.000 euros el décimo.
Este sorteo está muy arraigado en Andalucía y son muchas las ciudades de nuestra comunidad que han festejado algún premio en su historia. Sigue en directo en El Correo de Andalucía todos los detalles de este sorteo tan especial que significa el arranque de las fiestas navideñas. Comprueba los premios al momento y también en nuestro comprobador de números. ¿Serás el agraciado o agraciada de este año? ¡Mucha suerte!
