Domi Vélez, sevillano considerado el mejor panadero del mundo: "Así puedes hacer pan en casa"

Si hay un referente en el mundo de la panadería en Sevilla es el lebrijano Domi Vélez, reconocido como el mejor panadero del mundo en 2021 y cuyo negocio no ha parado de crecer con aperturas de nuevas tiendas no solo en la provincia sevillana sino en toda Andalucía.

Una posición que ha hecho que se convierta en todo un emblema del sector, con clientes que acuden a sus locales venidos de toda la geografía nacional y miles de seguidores en sus redes sociales para conocer sus últimas novedades.

El paso a paso para hacer pan en casa

Ha sido precisamente en sus redes en las que ha querido responder a una de las peticiones más comunes que recibe cada jornada, y es la de cómo se puede hacer pan en la propia casa.

"Señores, cada vez que me veis me lo decís, haz una receta de pan, que quiero hacerlo en casa. Pues aquí la tenéis", ha señalado el profesional.

Todos los ingredientes para hacer pan

Así, ha destacado cómo "podéis hacer pan en casa", para lo que apenas harán falta cinco ingredientes: agua, harina, levadura, sal y masa madre.

En concreto, para esta receta será necesario usar un kilo de harina panificable, "nada de harina de fuerza", 20 gramos de sal, 1,5 gramos de levadura seca, 600 mililitros de agua y 300 gramos de masa madre.

Una vez que se tienen todos los ingredientes, es necesario mezclarlos todos en un bol hasta que se integre. "Primero los líquidos, luego los sólidos y la harina", ha recalcado Vélez.

El paso a paso de la receta de Domi Vélez

Tras tener todo integrado, será el momento de amasarlo durante tres minutos hasta que la masa esté "lisa y elástica". "Que esté bien mezclado, pegando pellizcos", ha señalado.

El tercer paso será dejar reposar la masa tapada durante una hora para que se "relaje e hidrate y se amase sola". "Recuerda que es un amasado manual y le llamo el amasado automático", ha añadido.

La importancia de amasar y dejar fermentar el pan

Después de este tiempo, habrá que amasar de nuevo durante uno o dos minutos para tensar el gluten, tras lo que habrá que dejarlo fermentar en frío durante 24 horas dentro de un recipiente engrasado y tapado que se llevará a la nevera, a una temperatura de entre 4 y 6 grados.

Trascurridas estas horas, será el momento de darle a la masa la forma de pan que se prefiera, tras lo que se dejará fermentando sobre un papel de hornear y tapado dos horas a temperatura ambiente, sobre unos 25 grados, hasta que la masa coja el doble de su volumen.

El paso clave del pan: precalentar el horno

Tras esto, será el momento de hacer una pequeña raja en la parte superior de la masa para darle la tradicional forma del pan y meterlo a hornear unos 50 minutos a 220 grados con vapor al inicio. Para esto, será necesario precalentar el horno una hora a 250 grados.

Una vez transcurrido este tiempo, únicamente será necesario sacar el pan del horno, dejarlo enfriar y disfrutar de uno de los bocados más emblemáticos y exquisitos de todos los tiempos.