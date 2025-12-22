El Hospital de Valme se refuerza ante el aumento de pacientes: tendrá 13 quirófanos y 22 camas en la UCI para pacientes críticos

El Hospital de Valme, centro de referencia del área de gestión sanitaria Sevilla Sur, ha experimentado un aumento del del 18% número de atenciones hospitalarias y de las listas de espera debido al aumento de la población en su zona. Esto provoca la saturación de instalaciones en momentos puntuales como los picos de gripe. Ante esto, la Consejería de Sanidad ha ejecutado una inversión de medio millón de euros y ha puesto en marcha una reordenación interna con el objetivo de crear dos nuevos quirófanos y aumentar en ocho las camas disponibles en la UCI para pacientes críticos.

Concretamente, tras la reforma acometida, el Hospital Universitario de Valme pasará a tener 13 quirófanos, dos más de los que tenía hasta ahora. Uno de ellos albergará las intervenciones de cirugía ortopédica y traumatológica y el otro quedará disponible para el resto de especialidades.

Esto conllevará, además, una reorganización de los puestos de reanimación y recuperación tras las operaciones para la generación de cinco nuevos boxes individuales hasta alcanzar los 17. Al mismo tiempo, se mantienen los ocho puestos de recuperación en sillones para continuar dando respuesta a las intervenciones de cirugía mayor ambulatoria de complejidad baja que se deban realizar en este centro.

Refuerzo de la UCI

En cuanto a la UCI para pacientes críticos, el número de plazas se incrementará en ocho hasta alcanzar un total de 22 boxes. "Esta mejora supone una mejora muy significativa y una garantía de mejora en la atención sanitaria a aquellos pacientes, los críticos, que más lo necesitan”, explicó el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, durante su visita a las instalaciones.

En el recorrido por el hospital, el consejero destacó además que con la reforma se liberarán también camas de observación de urgencias y de la unidad de observación "con lo que se reduce la necesidad de traslados a otros centros". Las medidas puestas en marcha implican también la reforma reforma de la Unidad de Recuperación Post Anestésica (la URPA) para modernizarla y dotarla del equipamiento necesario.

El número de atenciones hospitalarias se dispara en Valme

Los datos difundidos por la Consejería de Sanidad reflejan un aumento de unas 10.000 personas en la población que tiene como centro de referencia a Valme hasta llegar a los 458.150. Esto contribuye al aumento detectado en el número de atenciones hospitalarias que ha aumentado en un 18% hasta llegar a las 415.784 personas al año.

"Esto unido a una cartera de servicios más completa y con mayor complejidad quirúrgica, una población más envejecida y un aumento de la cronicidad, hacía muy necesario esta ampliación”, apuntó el consejero Antonio Sanz durante su visita.

La inversión realizada en Valme se enmarca dentro del plan de actuaciones en la provincia de Sevilla con una inversión de 50 millones de euros. Con este presupuesto se están abordando actuaciones como la construcción del nuevo helipuerto en el Virgen del Rocío, la ampliación del centro de salud de Tomares, la reforma del centro de salud de El Saucejo y la construcción de un nuevo centro de salud en el barrio de El Cerro, así como la construcción del nuevo centro de Protonterapia en el Muñoz Cariñanos y la reforma del Hospital de Día Oncológico del Hospital Macarena.