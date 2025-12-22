Sucesos
Un joven sufre quemaduras leves al rescatar a dos menores de un incendio en Su Eminencia
Hasta el lugar se desplazó un amplio dispositivo de efectivos sanitarios y de seguridad para atender al herido y controlar la situación
Un incendio registrado en una vivienda de la calle Ofelia Nieto se ha saldado con una persona herida leve por quemaduras, según han informado los efectivos de emergencia desplazados al lugar. El fuego se originó a causa de una estufa, lo que provocó un pequeño incendio en el interior del domicilio en la que estaban dos hermanas, menores de edad.
Durante el suceso, un joven de orígen magrebí, amigo de la madre accedió a la vivienda al percatarse de que en su interior se encontraban dos menores. El hombre logró sacarlos al exterior, evitando consecuencias mayores, aunque sufrió quemaduras leves en brazos y cara como consecuencia de la intervención. Fuentes de los servicios de emergencia han indicado que las lesiones no revisten gravedad.
Hasta el lugar se desplazó un amplio dispositivo de efectivos sanitarios y de seguridad para atender al herido y controlar la situación. El incendio fue sofocado sin que se produjeran más daños personales.
