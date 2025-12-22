La Lotería de Navidad 2025 deja en Sevilla más de 800.000 euros en premios

Sevilla suele ser una de las provincias más agraciadas en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, siendo Sevilla capital la localidad donde más veces ha caído el Gordo. Sin embargo, el primer premio de este año ha pasado de largo en Andalucía, ya que ha tocado íntegramente en la provincia de León y en Madrid capital.

No obstante, han sido los quintos premios los que han dado la alegría a la provincia de Sevilla y un pellizco también del tercer premio. Para ser exactos, del tercer premio, el 90.693, se han vendido un décimo -premiado con 50.000 euros- en Sevilla capital y otro décimo en Morón de la Frontera.

La primera gran alegría ha llegado con el segundo quinto premio, el 60.649, del que se ha vendido una serie completa en Triana. La administración de lotería del número 17, ubicada en la calle San Jacinto de la capital, ha repartido 60.000 euros con la venta de diez décimos premiados de este número.

Del tercer quinto premio, el 77.715, se han venido dos décimos premiados en Morón de la Frontera, sumando 12.000 euros al acumulado de premios en la provincia. También en Morón se ha venido una serie premiada del cuarto quinto premios de la mañana, el 25.412, agregando 60.000 euros más a la cuenta.

Sevilla capital ha tenido que esperar al penúltimo premio de la mañana, al 41.716, el séptimo quinto premio, para recibir un premio de gran consideración: 600.000 euros que han caído en la calle Ingeniero de la Cierva, en el Cerro del Águila.

La administración número 58 de la capital ha repartido este premio en un total de 10 series premiadas. Tras finalizar el sorteo, la provincia de Sevilla ha sido agraciada con 832.000 euros.