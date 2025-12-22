El Tiempo en Sevilla
Este martes habrá lluvias y tormentas en Sevilla: el pico llegará a esta hora según Aemet
Aemet prevé lluvias y tormentas en la capital y la provincia, con mayor intensidad por la tarde y posible aparato eléctrico, aunque sin alertas
La inestabilidad en el tiempo que se preveía para este martes se confirma. Sevilla capital se verá afectada este martes por lluvias y tormentas, más intensas por la tarde en la capital y provincia según informa Aemet.
Este martes se esperan en la provincia de Sevilla cielos nubosos, con lluvias débiles a moderadas y posibilidad de tormentas, sin alertas meteorológicas. Las temperaturas subirán y habrá vientos flojos del oeste.
Horas de lluvias y tormentas en Sevilla
La probabilidad de lluvias y tormentas en Sevilla capital para este martes 23 de diciembre es el siguiente: hasta las 07.00 horas hay un 90% de posibilidad de lluvias, un 80% hasta las 13.00 horas; un 95% hasta las 19.00 horas; bajando al 60% hasta el final del día. En cuanto a las tormentas este martes: desde las 00.00 hasta las 07.00 horas un 45% de probabilidad de tormentas; hasta las 13.00 horas un 75% de probabilidad; sube hasta 85% hasta las 19.00 horas; bajando hasta el 60% hasta el final del día.
Se prevé que las horas con mayor intensidad de lluvias en la capital sean en torno a las 18.00 y 19.00 horas, con posible aparato eléctrico. También puede haber tormentas alrededor de las 11.00 horas de la mañana.
- El anuncio de José, un vecino de 90 años de Triana que se resiste a abandonar el barrio: '¿Por qué debería perder el derecho a seguir aquí?
- Así es uno de los buffets libres de Sevilla mejor valorados: con todo tipo de comida casera
- El restaurante de Sevilla que Alberto Chicote dice que tiene las mejores tapas: 'La mejor cocina que he visto
- La nueva estación de trenes de Dos Hermanas ya tiene aprobación definitiva: las obras comienzan en 2026
- Directo | Lotería de Navidad en Andalucía: última hora del sorteo, horario, dónde ver y lista de premios
- La escultura desconocida de Sevilla cuyo significado casi nadie conoce: 'Es un homenaje a la Giralda de Manhattan
- El bar de Sevilla con la carta 'más barata de la provincia': con sus platos a 2 euros
- Arranca la fabricación de los cinco nuevos trenes para aliviar el colapso de la línea 1 de metro: entrarán en servicio en 2028