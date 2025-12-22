Este martes habrá lluvias y tormentas en Sevilla: el pico llegará a esta hora según Aemet

La inestabilidad en el tiempo que se preveía para este martes se confirma. Sevilla capital se verá afectada este martes por lluvias y tormentas, más intensas por la tarde en la capital y provincia según informa Aemet.

Este martes se esperan en la provincia de Sevilla cielos nubosos, con lluvias débiles a moderadas y posibilidad de tormentas, sin alertas meteorológicas. Las temperaturas subirán y habrá vientos flojos del oeste.

Horas de lluvias y tormentas en Sevilla

La probabilidad de lluvias y tormentas en Sevilla capital para este martes 23 de diciembre es el siguiente: hasta las 07.00 horas hay un 90% de posibilidad de lluvias, un 80% hasta las 13.00 horas; un 95% hasta las 19.00 horas; bajando al 60% hasta el final del día. En cuanto a las tormentas este martes: desde las 00.00 hasta las 07.00 horas un 45% de probabilidad de tormentas; hasta las 13.00 horas un 75% de probabilidad; sube hasta 85% hasta las 19.00 horas; bajando hasta el 60% hasta el final del día.

Se prevé que las horas con mayor intensidad de lluvias en la capital sean en torno a las 18.00 y 19.00 horas, con posible aparato eléctrico. También puede haber tormentas alrededor de las 11.00 horas de la mañana.