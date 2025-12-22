Empleo
La mayor convocatoria de empleo de Tussam en Sevilla recibe 1.220 solicitudes para las 350 plazas disponibles
Los exámenes para la bolsa de la empresa de transporte se celebraron el domingo en Fibes
Un total de 1.220 aspirantes se han dado cita este domingo en Sevilla para participar en las pruebas de acceso a una de las 350 plazas de conductor que conforman la bolsa de empleo de Tussam, en la que supone la mayor convocatoria de plazas de la historia de la Empresa Municipal de Transportes.
Alta participación en Fibes
En la mañana de este domingo, 21 de diciembre, un total de 1.220 aspirantes han participado en las pruebas que se han desarrollado en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla para acceder a una de las 350 plazas que conforman la bolsa de empleo de la Empresa Municipal de Transportes (Tussam).
La cifra final de aspirantes representa el 71% de los 1.716 inscritos que durante el periodo de inscripción presentaron su correspondiente solicitud. El 75% de los inscritos (1.291) han sido hombres y el 25% (425) mujeres, con una edad media de 40 años, destacando un 39% con edades entre 40 y 49 años y un 33% entre 30 y 39 años.
Sistema de selección por concurso-oposición
La selección se realiza mediante un concurso-oposición en el que, en el día de hoy, se han celebrado las tres pruebas que conforman la fase de oposición: una prueba teórica, un test psicotécnico y una prueba de adecuación del candidato al puesto.
De las 350 plazas, el 10% están reservadas para personas con discapacidad reconocida igual o superior al 33%, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 28 de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las personas con Diversidad Funcional en Andalucía. Estas personas aspirantes deberán tener compatibilidad funcional para el desempeño de las tareas de Conductor/a-perceptor/a en Tussam, sin que resulte necesario adaptar el puesto de trabajo.
Impulso a la igualdad de género
Asimismo, para contribuir eficazmente a que la plantilla de la categoría Conductor-perceptor alcance una presencia equilibrada de mujeres y hombres, en iguales condiciones de aptitud, capacidad y méritos, se atribuirá prioridad en todos los grupos al género subrepresentado, conforme al artículo 3.3 de la Ley 12/2007 para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, que define como representación equilibrada aquella en la que ningún sexo supera el 60% ni es inferior al 40%.
Los aspirantes, entre otros requisitos, deben poseer el permiso de conducir clase D, la Tarjeta de Cualificación Profesional, el Certificado de Aptitud Profesional (CAP), el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente, y no presentar ninguna de las deficiencias o patologías médicas recogidas en las bases del concurso.
Funcionamiento de la bolsa de empleo
La inclusión de aspirantes en la bolsa de empleo no generará ningún derecho de contratación, sino únicamente la expectativa de llamamiento por el orden establecido para ser contratado de forma temporal o indefinida, en función de las necesidades de servicio de la empresa y de los límites legales de contratación.
