La nueva ministra de Educación visitó a la Macarena en su Besamanos antes de conocer su nombramiento

Como miles de devotos más, la que hoy ha sido anunciada como ministra de Educación por Pedro Sánchez estuvo en el Besamanos de la Virgen de la Macarena la pasada semana. Así lo comunicó la propia Hermandad en sus redes sociales: "La delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, visitó ayer a la Virgen de la Esperanza en su Devoto Besamanos. Pedimos a la Santísima Virgen que la guíe e ilumine en todas sus decisiones".

Milagros Tolón es la nueva y última incorporación de Pedro Sánchez a su Gobierno. Asumirá la cartera de Educación, Formación Profesional y Deportes tras la salida de Pilar Alegría. La hasta ahora delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha y secretaria general de la Agrupación Local Socialista de Toledo ha estado siempre muy próxima al presidente del Gobierno y su proyecto político, enfrentándose incluso al presidente de Castilla-La Mancha y líder socialista en esta comunidad, Emiliano García-Page, con el que es público que no tiene sintonía. Pese a esas diferencias con el presidente socialista sí que comparten su devoción a la Virgen de la Macarena. García-Page ha acudido en varias ocasiones a la Semana Santa de Sevilla y es conocida su fe hacia la Esperanza de San Gil.

Tolón, licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid y diplomada por la Universidad de Castilla-La Mancha, ha ejercido como profesora en la Escuela para Adultos de Toledo, según la biografía facilitada por La Moncloa.

La visita se produjo el pasado jueves, según informó la Hermandad. La Virgen estuvo expuesta en Besamanos del 18 al 21 de diciembre en la Parroquia de San Gil Abad tras su polémica restauración y las elecciones que han designado un nuevo hermano mayor y una nueva junta directiva. Se conmemoraba así el centenario del primer Besamanos a la Virgen de la Esperanza, que se celebró los días 18 y 19 de diciembre de 1925 ante miles de fieles que abarrotaron el templo, como ha vuelto a ocurrir un siglo después, y que instauró una práctica devocional que hasta entonces no se celebraba y que se convertiría en modelo de referencia para el resto de hermandades.

El presidente del Gobierno se ha tomado su tiempo para la remodelación, sobrevenida por el adelanto de las elecciones en Aragón el próximo 8 de febrero a las que concurrirá como candidata del PSOE Pilar Alegría, y la ha hecho coincidir con la resaca de las elecciones en Extremadura. La ex ministra de Educación y Deportes y portavoz del Gobierno ya se despidió el pasado martes de sus compañeros.