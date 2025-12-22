El parque de Sevilla favorito de niños y padres: con zonas verdes, tirolina y rodeado de bares

Unos jardines con mucha historia, fundamentales para la ciudad y que, además, se han convertido en la opción favorita para las familias por las opciones de ocio y descanso que ofrece tanto para niños como para adultos. Así se presenta uno de los parques más reconocidos de Sevilla, localizado muy próximo al emblemático parque de María Luisa.

Se trata de los Jardines del Prado de San Sebastián, un espacio verde localizado junto a la reconocida Plaza de España que forma parte de uno de los entornos más tradicionales de toda la capital hispalense.

Un parque histórico: del cementerio de 1649 a la Feria de Ganado de 1846

Esto es gracias a su dilatada trayectoria, con siglos de vida, y la belleza de su entorno natural, con un centenar de especies vegetales completando sus casi 59.000 metros cuadrados de extensión.

Jardines del Prado de San Sebastián, el pulmón verde más histórico de Sevilla / .

A pesar de la imagen que tiene este parque en la actualidad, la apariencia que mantenía en sus orígenes era bien distinta al convertirse en un cementerio improvisado en 1649 cuando la peste arrasó la ciudad.

Tras esto, en 1846, se transformó para acoger la Feria de Ganado que posteriormente dio origen a la famosa Feria de Abril. Finalmente, acabó transformándose en los jardines que hoy en día disfruta la ciudadanía, repletos de vegetación, fuentes, estanques y atracciones infantiles.

Feria en el Prado de San Sebastián. 1915 / ICAS-SAHP Fototeca Municipal de Sevilla

Cómo es el jardín: estanques, fuentes y un diseño de aire islámico

Estos jardines se estructuran en tres niveles diferenciados, que conforman un conjunto con una marcada simetría caracterizada por el diseño geométrico de sus plantas y sus elementos ornamentales, como sus estanques, fuentes y cascadas, que hacen de este entorno uno que recuerda a un jardín islámico.

Así, este parque dispone de un centenar de especies vegetales, entre las que destacan sus palmeras datileras, las washingtonias de tronco fino, el laurel de Indias, la jacaranda, las hierbas luisas, el bambú y las yucas.

Parque perfecto para los niños: con tirolinas, toboganes y zonas de juego

Un entorno rebosante de naturaleza y salpicado por senderos que, además, se ha convertido en uno de los entornos favoritos de niños y padres al contar con toda clase de atracciones infantiles, como tirolinas y toboganes, así como diversos bares en los que reponer fuerzas mientras se vigila a los más pequeños de la familia.

Además, en este parque se están llevando a cabo distintas iniciativas para mejorar su accesibilidad, revitalizar el arbolado, y reparar y mejorar sus instalaciones.

Una postal de Navidad en este parque histórico de Sevilla

De igual modo, estos jardines se han vuelto a convertir esta Navidad en una postal de cuento al albergar el parque navideño Hielo Azul, que estará abierto hasta el 6 de enero de forma ininterrumpida.

Nevadas en el Parque Navideño Hielo Azul en el Prado de San Sebastián. / El Correo

En este enclave, los sevillanos y visitantes podrán disfrutar de su gran pista de hielo natural para patinar y sus distintas atracciones, espectáculos y alumbrados.