Dos policías heridos tras perseguir a un conductor que se fugó de un control en Sevilla
La Policía Local de Castilleja de la Cuesta detuvo al conductor tras una persecución que comenzó en un control de seguridad y terminó en Bormujos, con dos agentes heridos en la intervención
La Policía Local de Castilleja de la Cuesta ha detenido a un conductor que se dio a la fuga durante un control policial, desencadenando una peligrosa persecución que terminó en la localidad vecina de Bormujos y que se saldó con dos agentes heridos durante la intervención.
Control de seguridad en Navidad
En sus redes sociales, la Policía Local de Castilleja de la Cuesta ha informado de que el ahora detenido fue captado en un control policial con motivo de la especial vigilancia de la campaña Navidad Segura en el municipio, y cuando los agentes comprobaban su identidad, el conductor se dio a la fuga.
Los agentes comenzaron a seguirle por varias calles del municipio, con cuidado de no provocar problemas en el tráfico, ya que circulaba en dirección prohibida, a gran velocidad, sin respetar señalización alguna o circulando en sentido contrario en las glorietas.
Detención en Bormujos y delitos investigados
El conductor llegó hasta el vecino municipio de Bormujos, donde finalmente fue detenido y se le investiga tres delitos contra la seguridad vial (negativa a someterse a pruebas, síntomas evidentes y conducción temeraria), un delito contra el patrimonio (daños en bienes públicos), otro contra la libertad (amenazas) y otro contra el orden público (resistencia/desobediencia).
El detenido fue puesto a disposición judicial, los agentes heridos se pudieron reincorporar al servicio, mientras que el vehículo policial sufrió varios daños.
