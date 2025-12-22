Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Premios de la Lotería de Navidad 2025 que han caído en Sevilla

Estos son todos los premios que han tocado en el sorteo extraordinario en Sevilla capital

Sigue en directo el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2025

Empleadas de la administración El Gato Negro de Sevilla celebran que han vendido el número 05490 correspondiente al 'Gordo' del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad en 2022

Empleadas de la administración El Gato Negro de Sevilla celebran que han vendido el número 05490 correspondiente al 'Gordo' del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad en 2022 / Eduardo Briones / Europa Press

Ana Ramos Caravaca

Ana Ramos Caravaca

¿Quieres saber si tu décimo de la Lotería de Navidad 2025 ha resultado agraciado en Sevilla? A través de nuestro buscador de números premiados por municipios, puedes consultar los resultados de forma rápida y sencilla.

Consulta de premios en Sevilla

La herramienta está pensada para ofrecerte información actualizada al momento del sorteo más esperado del año. Solo tienes que introducir el nombre de la localidad, elegirla en el listado desplegable y comprobar de inmediato qué premios han caído y en qué administraciones se han vendido.

Números premiados de la Lotería de Navidad en Sevilla

La Lotería de Navidad es una tradición muy arraigada en Sevilla. Por eso, el buscador online está adaptado a todo tipo de dispositivos, ya sea móvil, tablet u ordenador, para que puedas consultar los resultados estés donde estés.

Revisa ahora si tu décimo de la Lotería de Navidad 2025 ha sido premiado en Sevilla capital. Quizá la suerte haya sonreído muy cerca de ti.

