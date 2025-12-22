Reabierta la A-476 en El Castillo de las Guardas tras el gran socavón que se tragó un coche en noviembre

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía ha abierto al tráfico esta tarde la carretera A-476, en El Castillo de las Guardas (Sevilla), tras derrumbarse parte de su trazado el pasado 15 de noviembre durante el periodo de más intensidad de precipitaciones.

Según ha informado a EFE el alcalde de la localidad, Gonzalo Domínguez, los técnicos encargados de las obras han podido terminar las reparaciones y tapar el socavón, de modo que se ha levantado el corte de tráfico entre los kilómetros 1,92 y 6,87.

Así, ha quedado abierta la vía de comunicación directa en la zona oeste de la provincia con la limítrofe de Huelva.

La carretera se vino abajo cuando pasaba una furgoneta con cuatro ocupantes, que fueron rescatados con heridas leves por los bomberos.

