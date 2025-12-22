Sevilla venderá suelos públicos para que los promotores privados construyan 1.637 viviendas en Palmas Altas o Cruzcampo

El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado la mayor operación municipal de venta de suelos públicos de los últimos años. En total, se ofertarán ocho parcelas en las que los promotores privados podrán construir 1.637 viviendas de las que 1.400 serán VPO. Los terrenos están ubicados en las principales zonas de desarrollo urbanístico de la ciudad como Palmas Altas, Cruzcampo, Hacienda El Rosario o la Algodonera de Alcosa. El gobierno de José Luis Sanz pretende ingresar al menos 52 millones de euros por estas operaciones.

Cinco de las ocho bolsas de suelo estarán reservadas para la construcción de viviendas protegidas por parte de los promotores privados aprovechando las oportunidades que genera el último decreto autonómico y la bolsa de suelos disponibles de la Junta de Andalucía. El resto de parcelas se ofertarán para que se puedan ejecutar pisos de renta libre.

¿Dónde se ofertan suelos para VPO privadas?

Los suelos que se venden para vivienda protegida se corresponden con parcelas de titularidad pública que tenían calificación urbanística terciaria (oficinas, hoteles o comercios) o de equipamientos y que gracias al decreto aprobado en marzo por la Junta de Andalucía pueden ser recalificadas como residenciales sin necesidad de que se realice ningún trámite adicional urbanístico o que tengan la posibilidad de ampliar su densidad con un mayor número de plazos. La única condición es que en ellas sólo se pueden ejecutar VPO sea a través de la administración pública o de promotores privados.

El Ayuntamiento ha optado por esta segunda opción, que sean los promotores quienes ejecuten las viviendas de protección oficial, en los cinco desarrollos urbanísticos recalificados a través de la vía urgente puesta en marcha por el Gobierno andaluz. Así, se ofertarán cinco bolsas de suelo valoradas en más de 42 millones de euros con capacidad para 1.400 VPO.

La mayor parte de los proyectos se podrán desarrollar en el nuevo barrio de La Cruz del Campo. En esta zona de Nervión el Ayuntamiento ha puesto en venta dos bolsas de suelo con capacidad para 914 viviendas protegidas a un precio de 32,2 millones de euros. Estas estarán ubicadas junto a las VPO que está ejecutando allí Emvisesa y a las viviendas de alto nivel que están diseñando promotores privados en un terreno que cuenta también con un gran parque, una zona comercial y, en el futuro, una comisaría de Policía Nacional.

En Hacienda del Rosario, en Sevilla Este, saldrán a la venta suelos con capacidad para 168 VPO con un precio de salida de tres millones de euros y en Palmas Altas Sur , donde ya reside más de un millar de familias, se ofertarán terrenos para 76 VPO a un precio de 3,1 millones de euros.

¿Dónde se ofertan suelos para viviendas de renta libre privadas?

El Ayuntamiento saca a la venta, además, otras tres parcelas municipales que están ya calificadas como residenciales y que se ponen a la venta para que los promotores puedan ejecutar en ellas proyectos residenciales privados de renta libre y, por tanto, sin ningún tipo de protección. Para ello, previamente se ha alcanzado un acuerdo con Emvisesa.

La primera gran parcela está ubicada en Hacienda el Rosario, el barrio ubicado en Sevilla Este que ya cuenta con pisos de renta libre y VPO, en el que un suelo público se venderá a un promotor privado para que ejecute 118 pisos. El precio de salida será de 4,2 millones de euros.

En segundo lugar, en Palmas Altas Sur, se oferta un suelo para 60 viviendas a un precio de salida de 3,7 millones de euros y una última en Virgen de los Reyes, en Alcosa, donde se podrán ejecutar 57 viviendas a un precio de salida de 2 millones de euros.

Cuáles serán las características de la operación de venta de suelos

Los pliegos de condiciones de venta de cada una de las parcelas se publicarán esta Navidad aunque el plazo para presentar ofertas se abrirá formalmente el próximo 12 de enero. Para seleccionar al promotor adjudicatario se valorarán los precios ofertados así como cuestiones de carácter técnico como el diseño de las promociones, la incorporación de piscina o la generación de espacios libres con áreas deportivas y recreativas.

El Ayuntamiento de Sevilla tiene previsto ingresar por estas operaciones de venta al menos 53 millones de euros, aunque la cifra podría aumentar en función de las ofertas. Este dinero se destinará a la financiación de otras inversiones al incorporarse al Plan de Enajenaciones del Patrimonio Municipal del Suelo con el que se ejecutan proyectos como la reforma de la fábrica de vidrios de Miraflores o la reurbanización del entorno del Lope de Vega.