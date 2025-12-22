Siete empresas compiten por diseñar la seguridad y sistemas de comunicación del túnel de la línea 3 del metro de Sevilla: será como un búnker

Nuevo paso en el proyecto del tramo norte de la línea 3 de metro que conecta Pino Montano y el Prado de San Sebastián. La Junta de Andalucía ha recibido siete ofertas para el contrato de un millón de euros que debe resolver las instalaciones, sistemas de comunicación, iluminación, energía y seguridad del túnel que será como un búnker preparado para cualquier catástrofe o situación de emergencia. Ahora, se abre el plazo para valorar las propuestas técnicas y económicas de las empresas con carácter previo a la adjudicación e inicio de los servicios.

Una infraestructura de este calibre, que pasará de norte a sur por debajo de la ciudad, debe estar preparada necesariamente para cualquier escenario, desde los previstos hasta los imprevistos, por lo que contará con un refuerzo en las instalaciones, videovigilancia, tornos controlados, un sistema de comunicaciones, alarmas móviles, etc. Ese es el objetivo de este nuevo contrato que preparará al túnel con sistemas innovadores y adaptados a cualquier situación de emergencia que se pueda producir.

Este contrato abarca tanto el sistema de electrificación (líneas de alimentación y distribución, subestaciones, línea aérea de contacto y telemando) como los sistemas ferroviarios (comunicaciones fijas y móviles, telefonía e interfonía, sistema de videovigilancia, control de accesos y antiintrusión, sistema de información al viajero, puesto de control centralizado y sistema billetaje). También está incluido el diseño de las instalaciones de Protección y Seguridad del túnel (sistemas de ventilación y de detección de incendios, señalización de evacuación, alumbrado de emergencia y suministro y distribución de energía).

“No sólo avanzamos con las obras del túnel, sino que ya preparamos todas las instalaciones necesarias para que la Línea 3 Norte opere dentro de los plazos fijados”, apuntó la consejera de Fomento, Rocío Díaz, quien ha remarcado que “los avances en el Metro de Sevilla son claramente visibles tras años de parálisis, con obras en el 63% del trazado entre Pino Montano y Prado de San Sebastián y con estudios en marcha para la Línea 3 Sur y la Línea 2”.

Preparado para emergencias

El proyecto de instalaciones se debe contemplar la contribución a políticas climáticas europeas, nacionales y autonómicas para ayudar a la mitigación del cambio climático, para lo cual se hará un cálculo de las emisiones generadas por el proyecto en un año en comparación con un escenario futuro si no se hiciera ninguna actuación. También se tendrá en cuenta la adaptación y resiliencia al cambio climático , explica el pliego consultado por este periódico, y se propondrán una serie de medidas a tener en cuenta "para conseguir una disminución de la vulnerabilidad y un aumento de la resiliencia a las catástrofes naturales del proyecto en el futuro".

El túnel del metro también contará con comunicaciones fijas y móviles, telefonía e interfonía, sistema de videovigilancia, control de accesos y antiintrusión, sistema de información al viajero (megafonía y cronometría), un puesto de control centralizado (PCC) y un sistema billetaje que abarca desde las máquinas de auto-venta hasta los pasos de control de acceso.

El trazado norte de la línea 3 de metro, subterráneo en su mayor parte, tiene una longitud de 7,5 kilómetros (más 1,4 kilómetros de ramal técnico). Comienza en la zona norte de la ciudad, junto a la Ronda Supernorte (SE-20) en Pino Montano, y llega hasta Prado de San Sebastián, donde conectará con la Línea 1.