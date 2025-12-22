Triana se hace con 60.000 euros de la Lotería de Navidad: "El último lo vendimos ayer"

"¿Ha tocado aquí?". La pregunta se repite entre los vecinos y trabajadores de la calle San Jacinto, que ven como las loteras de la calle descorchan cava. Todos se acercan durante la mañana a la administración de lotería del número 17 para comprobar si son algunos de los agraciados. La administración ha repartido 60.000 euros gracias a una serie del Quinto premio con el que ha sido agraciado el número 60.649

"Sí, ha tocado el Quinto, pero es que lo damos abasto", confiesa una de las trabajadoras de la administración mientras atiende a la cola de personas que se acerca a comprar Lotería del Niño. Al ver los micrófonos, los clientes preguntan si ha tocado, pero todos lamentan que ese no era su número. Consuelo, responsable de la farmacia también se acerca, pero tampoco tiene suerte: "Compré el que tienen de Doña Manolita".

En la céntrica calle de Triana se escuchan radios y televisiones de los bares de fondo. Los niños de San Ildefonso cantan cada bola y reparten suerte, pero el número 17 han dejado de escucharlas hace un rato. Regla Peinado y sus empleadas preparan la botella de champán mientras terminan de despachar a sus clientes. Un año más han vuelto a repartir un Quinto premio y el teléfono no para de sonar.

Un Quinto premio repartido

Hasta esta tarde no se puede cobrar y los agraciados, vecinos y turistas, habituales en esta calle, no han llegado. No le ha tocado nada a la vecina de la administración, que pregunta el número de nuevo por si lo ha escuchado mal, ni al camarero del bar de enfrente o las trabajadoras de la tienda de decoración. "Ni con el Quinto ni con el Primero puedes hacer nada, aunque si toca la pedrea no me importaría", sostiene una clienta.

"Hemos tenido la suerte de hacerle la Navidad mejor a alguien y estamos supercontentas de ello", insiste la responsable. Regla es veterana en esto de repartir suerte. Tanto el año pasado, como el anterior su administración ya repartió un Quinto premio en cada ocasión. "Estamos contentísimas, la verdad, de seguir repartiendo ilusión", asegura esta lotera, a la que no le desaparece la sonrisa de la cara.

Ha sido un número repartido. En el 17 de la calle San Jacinto se ha vendido una serie a distintas personas. "No sabemos a quién ha tocado", sostiene antes de que nadie ha venido a reconocerse ganador. Regla explica que vendieron una parte en el mes de julio, le dieron otro tirón en septiembre. "El último lo vendimos ayer", cuenta para puntualizar que a una persona a la que este lunes le ha visitado la suerte.

Ante la presencia de los medios de comunicación, la lotera no ha querido perder la oportunidad de reivindicar su trabajo y el de sus compañeros. Así, Regla ha recordado que "las comisiones llevan 20 años congeladas". "Estamos pasando un poquito regular", asegura Regla, que ha insistido que "56 compañeros de concesión llevan luchado para que no le quiten la administración de loterías del Estado".