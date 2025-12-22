El 16 de la Virgen del Carmen reparte 600.000 euros en uno de los barrios más humildes de Sevilla: "Parece que nos ha oído"

El 16 de julio es el día grande para los devotos del Carmen. De Estepona a Barbate, de Punta Umbría a Conil. Y no solo en la costa: la patrona de los marineros también tiene fieles tierra adentro. Como en Su Eminencia, uno de los barrios más humildes de Sevilla, donde un grupo de feligreses intenta constituir una hermandad en su honor. Tal es el fervor, que año tras año venden décimos de Navidad con un elemento común: todos acaban en 16. De hecho, para este sorteo se hicieron con 10 series del 41716. Les ha tocado el quinto premio, y han repartido 600.000 euros entre sus vecinos.

"En 2024 no pudimos jugar el 16 porque no nos aseguraban todos los boletos que queríamos. Pero este año pudimos recuperar la tradición y nos hicimos con 100 décimos del 41716 para venderlo entre los fieles", cuenta Ismael Delgado, representante del grupo de devotos de Nuestra Señora del Carmen de Su Eminencia. "Cuando nos hemos enterado que ha tocado un quinto premio, la alegría ha sido inmensa. Sabemos de sobra las necesidades que tiene este barrio".

Según Delgado, los afortunados pertenecen sobre todo a la feligresía de la parroquia. "Muchas son mujeres de aquí de toda la vida. De esas que van cada día a misa y van retirando el décimo con mucho sacrificio", relata el responsable de este colectivo religioso. Y entre los "Apúntamelo para el mes que viene", "Poco a poco te lo pago" y "Guárdame un numerito", en total han distribuido un centenar de boletos con 6.000 euros de premio cada uno.

"Parece que la Virgen nos ha oído"

Todo ese billete del 41716 salió de la administración de Su Eminencia, situada a solo unos metros de la iglesia del Carmen. Un negocio histórico en la barriada que hace poco más de un mes cambió de manos: "Somos nuevas en esto, así que no nos esperábamos dar un quinto para nada. Ha sido llegar y besar el santo", declaran Alejandra Asencio y Rosario Macías, trabajadoras de este despacho de loterías.

"A todo el mundo le viene bien un pellizquito, pero aquí hacía mucha falta", afirma Rosario Macías mientras sostiene el cartel del número premiado. "La parroquia se ha encargado de repartirlo todo. No tenemos ni idea de hasta dónde habrá llegado", señala por su parte Alejandra Asencio, sobrina y compañera de trabajo de Rosario. "Estamos muy emocionadas desde que nos hemos enterado. Está siendo increíble".

Una felicidad que comparten con el grupo de devotos que se hizo con los 100 décimos premiados. "Este lunes he entrado a trabajar muy temprano, y mientras iba en el coche le dije a la Virgen del Carmen: 'Que sea lo que tú quieras'", asegura Ismael Delgado. Tras un año de parón, esta Navidad habían vuelto a jugar el 16. Les ha tocado 6.000 euros a cada uno, 600.000 en total. "Parece que nos ha oído".