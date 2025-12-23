Sevilla
Un accidente con un autobús de Tussam deja 20 heridos en Nervión
El conductor del autocar podría haber sufrido un desvanecimiento durante la marcha, lo que ha provocado un siniestro en el que han salido afectados varios vehículos y edificios, según las primeras hipótesis
Un accidente con un autobús de Tussam ha dejado hasta 20 heridos leves en el barrio de Nervión. El suceso ha tenido lugar sobre las 11:25 de este martes en la calle José María Moreno Galván, cerca de la confluencia con Luis Montoto. Según fuentes consultadas por El Correo de Andalucía, el conductor del autocar podría haber sufrido un desvanecimiento, lo que ha provocado un siniestro en el que se han visto afectados también tanto vehículos como edificios.
Durante su marcha, el autobús ha chocado contra turismos y furgonetas, que han quedado bastante dañados. Tras las colisiones, este autocar de Tussam ha quedado estampado contra la fachada de un negocio. En estos momentos, sanitarios del 061 se encuentran atendiendo a los heridos, y varias dotaciones de Bomberos están trabajando en la zona con los vehículos implicados en el siniestro.
La Policía Local se ha desplegado asimismo en este punto y ha establecido "desvíos de tráfico en ambos sentidos de la avenida Luis Montoto", tal como informan desde el perfil oficial de Emergencias Sevilla. En este "aparatoso siniestro vial", según confirma este organismo, se han visto implicados "un bus urbano, un camión y varios vehículos". Entre ellos, una furgoneta de reparto, un taxi y un buen número de coches particulares.
