El accidente de Tussam dejó a varias personas atrapadas en una peluquería de Nervión: "Ha sido un milagro"

Son las 11.25 horas del martes 23 de diciembre. Un accidente de un autobús de Tussam provoca el caos en la calle José María Moreno Galván. "El ruido ha sido estremecedor, el impacto se ha escuchado muchísimo", nos explica María, hija de la dueña de la peluquería Luiton, tras el grave suceso ocurrido en Nervión.

Aún con la voz entrecortada y con el susto en el cuerpo, María nos explica que "en el interior del local se encontraban cinco personas —las dos propietarias del negocio, María y su madre, además de tres clientes— que tuvieron que ser rescatadas por los bomberos, ya que el autobús bloqueaba la puerta de acceso. "Por suerte, ninguna de ellas ha resultado herida, aunque una persona "ha tenido que ser calmada por los bomberos por un ataque de ansiedad".

El impacto fue estremecedor en Nervión

El conductor del autocar ha perdido el control del vehículo chocando contra varios vehículos y contra edificios, incluido este negocio. “Los bomberos han tenido que rescatarnos porque el autobús estaba empotrado en la puerta. Por suerte no ha pasado ninguna desgracia”, ha explicado María a El Correo de Andalucía.

Las primeras hipótesis indican que el conductor podría haber sufrido un desvanecimiento durante la marcha, lo que ha provocado en una invasión a la vía contraria. Fuentes municipales confirman que "ha dado negativo en el control de alcolholemia y de drogas" que se le ha realizado. Además, estas mismas fuentes, tras analizar el escenario y la cronología de los hechos definen lo ocurrido como "un auténtico milagro de que no haya habido muertos" por la gravedad del asunto.

El tráfico se ha restablecido en la zona

Dos horas más tarde, a las 13:55 horas, la Policía Local ha restablecido el tráfico en la avenida Luis Montoto, tras permanecer cortada en ambos sentidos durante la intervención de los servicios de emergencia. Un equipo especializado en la investigación de siniestros viales se ha hecho cargo del caso y ha abierto diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Según informan los servicios de Emergenica, son hasta 12 vehículos los que se han visto implicados, además de un establecimiento comercial que ha sufrido daños materiales. Además, doce personas han resultado heridas con lesiones de carácter leve, la mayoría con ataques de ansiedad.