Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Venta Sevilla FCAviso nieve AndalucíaDon Omar en SevillaFuncionarios andalucesAccidente TussamColegio Entrenúcleos
instagramlinkedin

Transporte aéreo

Aterrizaje imprevisto en Sevilla del avión de Vueling entre Barcelona y Córdoba por la densa niebla

La maniobra de aterrizaje no ha podido completarse por el estado del cielo

Vista del desvío del avión procedente de Barcelona y que, por la densa niebla en Córdoba, ha acabado aterrizando en Sevilla.

Vista del desvío del avión procedente de Barcelona y que, por la densa niebla en Córdoba, ha acabado aterrizando en Sevilla. / Flightradar24

José A. Pérez Lunar

Córdoba

El vuelo de Vueling procedente de Barcelona y que tenía prevista su llegada al aeropuerto de Córdoba a las 14.45 horas ha sido desviado a Sevilla-San Pablo. El motivo ha sido la densa niebla que cubre la capital cordobesa, y que ha impedido la maniobra de aterrizaje.

El vuelo, de hecho, ya ha aterrizado en Sevilla. Los viajeros, de momento, desconocen cuál es la ruta alternativa para poder llegar a la ciudad califal, aunque la principal alternativa que se baraja es una ruta por carretera en autocar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El anuncio de José, un vecino de 90 años de Triana que se resiste a abandonar el barrio: '¿Por qué debería perder el derecho a seguir aquí?
  2. El restaurante de Sevilla que Alberto Chicote dice que tiene las mejores tapas: 'La mejor cocina que he visto
  3. Sevilla diseña la gran peatonalización de su centro histórico a partir de 2026: desde la plaza del Duque a Puñonrostro
  4. Así es uno de los buffets libres de Sevilla mejor valorados: con todo tipo de comida casera
  5. Directo | Lotería de Navidad en Sevilla y Andalucía: comienza el sorteo del Gordo de Navidad
  6. La nueva estación de trenes de Dos Hermanas ya tiene aprobación definitiva: las obras comienzan en 2026
  7. La escultura desconocida de Sevilla cuyo significado casi nadie conoce: 'Es un homenaje a la Giralda de Manhattan
  8. Un accidente con un autobús de Tussam deja 20 heridos en Nervión

El presidente de Atlantic Copper presenta una oferta por Pickman La Cartuja que gusta a su plantilla: "Cumple nuestros requisitos"

El presidente de Atlantic Copper presenta una oferta por Pickman La Cartuja que gusta a su plantilla: "Cumple nuestros requisitos"

El conductor de Tussam se desvaneció antes de llevarse por delante 12 coches y da negativo en el test de drogas

El conductor de Tussam se desvaneció antes de llevarse por delante 12 coches y da negativo en el test de drogas

Aterrizaje imprevisto en Sevilla del avión de Vueling entre Barcelona y Córdoba por la densa niebla

Aterrizaje imprevisto en Sevilla del avión de Vueling entre Barcelona y Córdoba por la densa niebla

El accidente de Tussam dejó a varias personas atrapadas en una peluquería de Nervión: "Ha sido un milagro"

Nuevo impulso al hotel de cuatro estrellas en el antiguo cine Florida: Urbanismo da luz verde a las obras

Nuevo impulso al hotel de cuatro estrellas en el antiguo cine Florida: Urbanismo da luz verde a las obras

El paraje de Sevilla que alberga el mayor arrozal de Europa: aquí se rodó una de las películas más taquilleras

El paraje de Sevilla que alberga el mayor arrozal de Europa: aquí se rodó una de las películas más taquilleras

El parque de Sevilla que pasó de ser estercolero al jardín botánico más importante de la ciudad

El parque de Sevilla que pasó de ser estercolero al jardín botánico más importante de la ciudad

Don Omar anuncia concierto en Sevilla este verano: fecha y cómo conseguir las entradas

Don Omar anuncia concierto en Sevilla este verano: fecha y cómo conseguir las entradas
Tracking Pixel Contents