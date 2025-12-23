Aterrizaje imprevisto en Sevilla del avión de Vueling entre Barcelona y Córdoba por la densa niebla

El vuelo de Vueling procedente de Barcelona y que tenía prevista su llegada al aeropuerto de Córdoba a las 14.45 horas ha sido desviado a Sevilla-San Pablo. El motivo ha sido la densa niebla que cubre la capital cordobesa, y que ha impedido la maniobra de aterrizaje.

El vuelo, de hecho, ya ha aterrizado en Sevilla. Los viajeros, de momento, desconocen cuál es la ruta alternativa para poder llegar a la ciudad califal, aunque la principal alternativa que se baraja es una ruta por carretera en autocar.