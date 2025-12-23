Cobre Las Cruces ya tiene comprador: Global Panduro se hace con la mina sevillana por 190 millones de dólares

La incógnita se ha despejado después de meses de espera. First Quantum Minerals Ltd. (FQM) ha comunicado este martes que ha firmado un acuerdo vinculante para la venta del 100% de Cobre Las Cruces SAU (CLC) a Global Panduro, S.L.U., una empresa controlada por Resource Capital Funds (RCF), por un importe de hasta 190 millones de dólares (más cláusula de pago futuro ligada a la rentabilidad).

La transacción está sujeta a ciertas condiciones habituales y aprobaciones regulatorias y se espera que se cierre durante el primer semestre de 2026, ha añadido la nota.

"El acuerdo supone el inicio de una nueva etapa para CLC, centrada en el desarrollo del proyecto de refinería polimetalúrgica (PMR) para la producción de cobre, zinc, plomo y plata a partir de un nuevo yacimiento de sulfuros primarios polimetálicos", ha subrayado Cobre Las Cruces en una nota publicada en su web.

Hay que recordar que fueron muchas las empresas que se interesaron por la adquisición de la mina, incluidas algunas de las que operan en el suroeste peninsular, como Atalaya Mining (mina de Riotinto) o Grupo México (mina de Aznalcóllar).

El fondo detrás de la operación

Resource Capital Funds es un grupo de fondos de capital privado de gestión conjunta, fundado en 1998 con un mandato de inversión específico para el sector minero que abarca todas las materias primas minerales y regiones geográficas.

Desde su creación, RCF ha apoyado a más de 235 empresas mineras, con proyectos ubicados en más de 55 países y en más de 35 materias primas, ha informado la nota.

Nuevo proyecto

Cobre Las Cruces, instalación minero-metalúrgica ubicada a unos 20 kilómetros al noroeste de Sevilla, ha producido cátodos de cobre de máxima pureza desde 2009 a 2023.

Ahora se enfrenta al nuevo proyecto de refinería polimetalúrgica, que supondrá una nueva operación minera subterránea y de refinería hidrometalúrgica para la producción in situ de cuatro metales: cobre, zinc, plomo y plata. El proyecto fue seleccionado por la Comisión Europea en marzo de 2025 como Proyecto Estratégico, para el suministro de materias primas críticas.

Recreación de la futura refinería polimetalúrgica de Cobre Las Cruces / Cobre Las Cruces

Según explicaban entonces fuentes de la compañía, este reconocimiento se traducirá en 850 millones de euros de inversión y 900 empleos directos entre Cobre Las cruces y las contratas que trabajan para la minera, a las que se sumarían 1.500 inducidos.

El director general de Cobre Las Cruces, Pedro Soler, ha destacado que "con este acuerdo se inicia un nuevo capítulo en la historia de Cobre Las Cruces con el respaldo del grupo inversor RCF, con gran experiencia en el desarrollo de proyectos mineros. Supone un impulso decisivo al PMR, un proyecto estratégico para Andalucía, España y Europa”.