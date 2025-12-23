El conductor de Tussam se desvaneció antes de llevarse por delante 12 coches y da negativo en el test de drogas

Se investigan las causas del accidente que esta mañana ha provocado que un autobús de Tussam haya perdido el control llevándose por delante a 12 coches y un camión y empotrándose contra una peluquería en el cruce de José María Moreno Galván con Eduardo Dato, en el barrio de Nervión.

El ayuntamiento de Sevilla ha confirmado que el conductor ha dado negativo en las pruebas de alcohol y drogas y se investiga un desvanecimiento como la causa que hizo que perdiera el control del autobús. El análisis del siniestro, que ha dejado un estruendo estremecedor en la zona además de una docena de heridos leves, la mayoría por ataques de ansiedad ante la espectacularidad del siniestro, podría haberse convertido en una auténtica tragedia. "Ha sido un milagro" que no haya víctimas, aseguran las fuentes oficiales que se han desplazado al lugar del siniestro a analizar las causas y los motivos del accidente.

Junto al acueducto

El accidente se produjo a la altura del acueducto de Luis Montoto y provocó que el tráfico estuviera cortado buena parte de la mañana ante la cantidad de coches siniestrados. También se vio envuelto un camión que mercancías que transportaba agua. El conductor del autobús de Tussam, que estaba al volante de uno de los vehículos nuevos de la flota eléctrica de la compañía municipal de transportes, perdió el control del vehículo en el cruce y se llevó a varios coches por delante. Las personas involucradas en el accidente tuvieron que esquivar el autobús dando volantazos para evitar el choque frontal, aseguran testigos en la zona.

Tras esto, el autobús "irrumpió" en la vía en sentido contrario y acabó "empotrándose" contra un local comercial. Por el camino, ha afectado a doce vehículos que criculaban en la vía.El 112 ha anunciado que recibió el primer aviso a las 11,25 horas, desplazándose al lugar efectivos de la Policía Local, bomberos, Cecop y Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061. El tráfico en la zona se ha restablecido tras permanecer activos diferentes desvíos durante cerca de dos horas.

El mayor susto lo han sufrido en la peluquería donde acabó empotrado el autobús. Aún con la voz entrecortada y con el susto en el cuerpo, María explicó a El Correo de Andalucía que "en el interior del local se encontraban cinco personas —las dos propietarias del negocio, María y su madre, además de tres clientes— que tuvieron que ser rescatadas por los bomberos, ya que el autobús bloqueaba la puerta de acceso. "Por suerte, ninguna de ellas ha resultado herida, aunque una persona "ha tenido que ser calmada por los bomberos por un ataque de ansiedad".