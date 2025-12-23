Don Omar anuncia concierto en Sevilla este verano: fecha y cómo conseguir las entradas

Don Omar actuará en Sevilla el próximo 18 de julio de 2026 tras el éxito arrollador de su única fecha anunciada en España. El artista puertorriqueño, considerado El Rey del Reggaetón, ha confirmado un segundo concierto en el país después de agotar en tiempo récord todas las entradas para su actuación en Tenerife, donde se vendieron más de 40.000 localidades en poco más de una hora.

La capital andaluza ha sido la ciudad elegida para esta nueva cita, que tendrá lugar en el Estadio La Cartuja, un recinto que vuelve a situar a Sevilla como uno de los grandes epicentros musicales del verano en España. El anuncio responde directamente a la enorme demanda generada entre los fans, miles de los cuales se quedaron sin entrada para la primera fecha.

Venta de entradas para Don Omar en Sevilla

La venta de entradas para el concierto de Don Omar en Sevilla comenzará el lunes 29 de diciembre a las 12:00 horas a través de la web oficial cookmusicfest.es. Desde la organización se prevé una altísima demanda desde el primer momento, con la posibilidad de que el evento vuelva a colgar el cartel de sold out en pocas horas.

Un regreso muy esperado

El regreso de Don Omar a España en 2026 se perfila como uno de los acontecimientos musicales más esperados del año. Con 47 años y más de 25 años de trayectoria, William Omar Landrón ha sido una figura clave en la historia y evolución de la música urbana latina, dejando un legado que ha marcado a varias generaciones.

En su repertorio no faltarán algunos de sus grandes himnos, como Danza Kuduro, Dale Don Dale, Dile, Virtual Diva, Salió el Sol, Guaya Guaya u Ojitos Chiquitos, temas que siguen sonando con fuerza en escenarios y pistas de baile de todo el mundo.

Don Omar sólo ha confirmado dos fechas en España este 2026 / Ale Correa

Premios, legado e influencia global

La carrera de Don Omar está avalada por tres Latin Grammy, 20 Premios Billboard y 19 Premios Lo Nuestro, además de múltiples nominaciones internacionales, entre ellas a los MTV Video Music Awards. En el último año, su influencia volvió a ser reconocida con el Premio Icono Global de Premio Lo Nuestro y su inclusión en la lista de Los 50 Más Bellos de People en Español.

Un show de gran formato en Sevilla

Al igual que en Tenerife, Don Omar prepara para Sevilla un show de gran formato, en el que combinará sus clásicos con una propuesta renovada, pensada para ofrecer una experiencia única al público español. Antes del concierto, el escenario contará con artistas invitados, cuyos nombres se anunciarán próximamente y que formarán parte de la programación del evento.

Con esta segunda fecha confirmada, el verano de 2026 promete ser histórico para los fans del reggaetón en España, con Don Omar en Sevilla como uno de los grandes protagonistas del calendario musical.