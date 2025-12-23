Visita el Galeón y la Nao Santa María en Sevilla con descuento especial

Estas navidades podrás embarcarte en las aguas sevillanas con el galeón Andalucía y la nao Santa María, que atracarán en el Muelle de las Delicias. La Fundación Nao Victoria y la Autoridad Portuaria de Sevilla invitan a vivir una experiencia única a bordo de dos réplicas históricas de los siglos XVI al XVIII que realizaron expediciones de descubrimiento y rutas comerciales entre España, América y Filipinas.

El Galeón Andalucía y la Nao Santa María finalizan en Sevilla su gran gira europea 2025 con una promoción especial de hasta el 50% en las entradas como agradecimiento de este final de temporada, así como de la vuelta a casa. Será válido solamente hasta el 6 de enero con el código: NAVIDAD. Ambas embarcaciones han visitado puertos de toda Europa como Londres, Liverpool o Bremerhaven y participado en los festivales marítimos más importantes del mundo como SAIL Amsterdam difundiendo la historia marítima española.

Descuento para visitar el Galeón y la Nao Santa María en Sevilla / El Correo

Hasta el 11 de enero se podrán recorrer ambos barcos con un paseo guiado por las exposiciones, recreaciones históricas y documentos que te meterán en el verdadero papel de un explorador.

Con este evento acaban su gira europea de 2025, con la que han visitado más de 30 puertos como el de Alemania, Francia o Reino Unido. El galeón Andalucía es la réplica del navío que encabezó las rutas comerciales y culturales durante más de tres siglos. Por su parte, la nao Santa María es la réplica de la nave capitaneada por Cristóbal Colón en el descubrimiento de América.

Exploraterra

El museo Exploraterra sumerge en la historia de la exploración. Con su Plaza Exploraterra rinde homenaje a los exploradores de todas las épocas y reflexiona sobre la actitud del ser humano con respecto a la navegación y a lo desconocido desde la primera vuelta al mundo hasta nuestros días. A través de esculturas y audiovisuales se representan instantes y emociones de los exploradores.

Plaza Exploraterra / Espacio Exploraterra

Además, cuenta con una biblioteca y un archivo de exploraciones geográficas, historia marítima y construcción naval. En él también se encuentra los estudios y proyectos históricos realizados por el investigador Ignacio Fernández Vial, que sirvió de base para los estudios y proyectos históricos.

Fecha, horario y entradas

Ambos barcos se pueden visitar hasta el 11 de enero en horario de 10.00 horas a 18.30 horas. Las entradas se pueden comprar tanto en el muelle como a través de internet en su página y los precios son:

Menores de 10 años : 7 euros

: 7 euros Adultos : 15 euros

: 15 euros Familiar (2 adultos y hasta 3 niños) : 37 euros

: 37 euros Los niños menores de 5 años tienen la entrada gratis.

La Navidad de los Exploradores es la cita perfecta para vivir la magia de las fiestas entre historias de viajes, exploraciones y diversión.