NATURALEZA
El paraje de Sevilla que alberga el mayor arrozal de Europa: aquí se rodó una de las películas más taquilleras
Este lugar cuenta con una envidiable gastronomía y un privilegiado paisaje natural perfecto el turismo al aire libre
La provincia de Sevilla alberga en su interior el mayor arrozal de toda Europa que, a su vez, acoge una de las concentraciones más grandes de aves del continente, con más de 150 especies diferentes.
Se trata de las Marismas del Bajo Guadalquivir, incluida en el ámbito del Parque Natural del Entorno de Doñana que se localiza en el término municipal de la Isla Mayor, el pueblo más 'joven' de Sevilla, creado tras su segregación en 1994 de La Puebla del Río.
Así nació el mayor arrozal de Europa
Isla Mayor surgió como localidad entre estas marismas y los extensos campos de arroz como puerta sevillana del Parque Nacional de Doñana cuando, a principios del siglo XX, la sociedad de las Islas del Guadalquivir compró estas tierras al marqués de Casa Riera.
Así arrancó la transformación de estas tierras con las primeras plantaciones de arroz que concluirían con la creación de Isla Mayor, uno de los destinos más originales y hermosos de la provincia cuya particular belleza le ha hecho convertirse en escenario para una de las películas andaluzas más taquilleras, la Isla Mínima.
Rutas senderistas para disfrutar de estas marismas sevillanas
De ese modo, este rincón de Sevilla se ha acabado convirtiendo en el mayor arrozal de Europa, con un sinfín de rutas que permiten adentrarse y descubrir un entorno natural repleto de singularidad.
Pero no solo de naturaleza vive este territorio, sino que sus plantaciones de arroz le han hecho hacer de este elemento una de sus principales joyas gastronómicas, formando parte así del conjunto de pueblos que componen la Ruta del Arroz.
Arroz y cangrejo, protagonistas de Isla Mayor
Por ello, los platos de arroz son un bien preciado en esta localidad hispalense, con principal protagonismo del arroz con pato o con cangrejo rojo, otro de los principales tesoros de Isla Mayor.
Además, la localidad celebra en febrero el Día del Arroz, en el que ofrece degustaciones gratuitas y actuaciones para venerar este preciado alimento que sostiene a Isla Mayor.
Monumentos y tesoros de Isla Mayor
Y para completar la visita a Isla Mayor, el municipio dispone de una amplia riqueza monumental e histórica, como su iglesia de San Rafael, la capilla de la Virgen del Rocío, el Ayuntamiento o sus emblemáticas gañanías, viviendas de arquitectura singular en las que vivían los trabajadores del cultivo de arroz.
En este entorno también se puede encontrar el poblado de Alfonso XIII, llamado así en 1927 cuando este rey lo inauguró y lo convirtió en el primer núcleo de población situado en las marismas del Guadalquivir, en el que actualmente viven 800 vecinos.
