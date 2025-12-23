Incautadas casi 12 toneladas de aceitunas en el verdeo de la Sierra Sur

La Guardia Civil, a través del Equipo ROCA de la Compañía de Osuna, ha dado por finalizada la fase de recolección de aceituna de mesa con un importante balance operativo: la detención de 4 personas, la investigación de otras 29 por delitos de hurto y falsedad documental en las comarcas del Arahal y la Sierra Sur, así como la recuperación de 11.996 kilogramos de aceitunas sustraídas.

Control de la trazabilidad de la aceituna

Además, se han realizado 24 inspecciones para garantizar la trazabilidad del fruto en centros de compra y fincas, levantándose diversas actas por infracciones a la Ley de Trazabilidad Alimentaria y por el transporte de mercancía sin el preceptivo Documento de Acompañamiento y Transporte (D.A.T.). Estas inspecciones han permitido localizar e incautar partidas de aceituna carentes de documentación de procedencia lícita.

La estrategia implementada por la Guardia Civil ha tenido como objetivo principal la investigación de los hurtos en fincas agrícolas, así como el control exhaustivo del transporte del fruto y la fiscalización de los centros de compra y cooperativas.

Grupos organizados tras los robos

Las investigaciones llevadas por los agentes desprenden que la mayor parte de los hechos delictivos fueron perpetrados por grupos organizados que, desplazándose en vehículos propios, accedían a los olivares para sustraer el producto.

Para hacer frente a esta problemática, la fuerza actuante estableció una coordinación operativa permanente con patrullas de Seguridad Ciudadana, Policías Locales y Guardería Rural.

La prevención en los hurtos de aceituna

La prevención ha jugado un papel destacado en este periodo. Los componentes del cuerpo han mantenido contactos directos y ofrecido charlas informativas a agricultores y responsables de cooperativas y almazaras, concienciando sobre la importancia de la denuncia y las medidas de autoprotección.

La colaboración ciudadana ha resultado clave para sorprender a los autores en el momento de la comisión del delito o durante su huida por caminos rurales, permitiendo la aprehensión inmediata del fruto y su devolución in situ a sus legítimos propietarios.

El balance final de la campaña de verdeo arroja el esclarecimiento de numerosos delitos de hurto y falsedad documental. Además, la labor del Equipo ROCA ha permitido recabar información relevante sobre el destino final de las partidas no recuperadas, datos que están siendo analizados actualmente y que orientarán las futuras líneas de investigación en la zona.