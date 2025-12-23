De la "lucha contra los manteros" al fin de las multas por emisiones: estas son las 7 medidas pactadas por PP y Vox en Sevilla

De reforzar la inversión en mercados de abastos a impedir el acceso al padrón de inmigrantes en situación irregular. Y del fin de las multas en la Zona de Bajas Emisiones de la Cartuja a "combatir la proliferación de manteros". Estas son algunas de las siete medidas firmadas por PP y Vox en Sevilla para sacar adelante los presupuestos 2026. Un acuerdo sellado este mismo martes entre la portavoz del partido de ultraderecha, Cristina Peláez, y el alcalde de la capital andaluza, José Luis Sanz, que ha asegurado que este pacto "no traspasa ninguna línea roja".

"Controlaremos el padrón para impedir la inscripción de inmigrantes ilegales, algo que nos perjudica a todos y beneficia solo a las mafias", ha anunciado la propia Cristina Peláez durante la rúbrica del acuerdo. "Hemos dado un pequeño paso para impedir la inmigración ilegal en nuestra ciudad, que es un fenómeno creciente que preocupa a los sevillanos porque genera problemas de carácter social", ha subrayado la representante de Vox.

El documento elaborado por ambas partes recoge "la exigencia de acreditación de identidad en vigor para el registro en el padrón". Todo ello "mediante la elaboración de un protocolo reforzado de comprobación de residencia de las solicitudes en un plazo máximo de 15 días". Al hilo de que el listado de población se rige por leyes estatales, el alcalde de Sevilla ha defendido que "este Gobierno municipal no va a incumplir ninguna normativa".

Fin a las multas, mejoras viarias y lucha "contra manteros"

A cambio del apoyo de Vox a los presupuestos 2026, el PP también ha aceptado "luchar contra la venta ambulante ilegal". "Dentro de la Unidad de Intervención Inmediata de la Policía Local se incorporará una función de lucha contra una práctica que supone un perjuicio para el comercio local", consta en el acuerdo firmado por ambos partidos, titulado Medidas por Sevilla 2026. El objetivo, según Cristina Peláez, es "evitar la proliferación de manteros que se han extendido ya por muchas zonas de la ciudad".

Asimismo, "se modificará la ordenanza de movilidad en relación con los preceptos que desarrollan la Zona de Bajas Emisiones (ZBE)" de la Cartuja. Con ello se pretende "terminar con la imposición automática de multas, y las restricciones permanentes al tráfico, siempre dentro del marco de normativa europea", según precisa este mismo documento.

Las dos formaciones también han sellado "un compromiso de incluir un plan de mejoras y rehabilitaciones viarias concretas". Este programa municipal se añadiría a los proyectos ya contemplados dentro del Plan de Inversiones de la Gerencia de Urbanismo, tal como aclaran desde las delegaciones sevillanas de Partido Popular y Vox.

Pisos turísticos, parques empresariales y mercados de abastos

"Conforme al informe elaborado para el estudio pormenorizado por barrios de la afectación de las viviendas de uso turístico (VUT), se reducirán los límites vigentes del 10% para toda la ciudad a los establecidos en el documento que desglosa estos topes por zonas". Es decir: que ese tope de pisos turísticos, que fijaba que no podían representar más del 10% del parque total de alquiler, se va a fijar ahora en un porcentaje menor.

Los dos partidos han establecido también "realizar una modificación presupuestaria durante los seis primeros meses del año para incorporar créditos por valor de 160.000 euros", tal como se recoge en Medidas por Sevilla 2026. La finalidad de este importe es "ampliar las inversiones previstas en el presupuesto de mejora en los mercados de abastos de la ciudad".

Por último, el acuerdo prevé aumentar el programa de inversión en rehabilitación de viales de parques empresariales de Sevilla. Así, a la actual partida 1,5 millones de euros reflejada en las cuentas de 2026 "se añaden otros 4,5 millones más". De esta nueva cifra que se suma tras el pacto, tres millones proceden de remanente de créditos y los 1,5 restantes se incorporarán "mediante la ejecución de una modificación presupuesta realizada en el primer trimestre del año".

"Quiero agradecerle a Vox y a su portavoz las facilidades en esta negociación y que hayan puesto por delante los intereses de Sevilla", ha señalado el propio José Luis Sanz en la rueda de prensa conjunta que han ofrecido en el Ayuntamiento. "Un acuerdo que como ya dije se centra en la gestión, se aleja de lo ideológico y se acerca a los problemas de los barrios. Solo de esta forma gana la ciudad y sus vecinos y vecinas", ha apuntado el edil popular.